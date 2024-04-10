Фото ⟩ Открыты новые помещения Центра эпилепсии и медицины сна Детской больницы

В среду, 10 апреля, состоялось открытие новых помещений Центра эпилепсии и медицины сна Детской клинической университетской больницы (BKUS), сообщила специалист по коммуникации BKUS Илзе Олштейна.
Эпилепсия и нарушения сна относятся к числу наиболее распространенных хронических неврологических заболеваний у детей и взрослых. Их своевременное выявление и лечение имеет важное значение для обеспечения общественного здоровья. Число пациентов в Латвии - несколько десятков тысяч.
В течение последних лет в Центре эпилепсии и медицины сна BKUS (EMMC) введено несколько уникальных для Латвии услуг. Специалисты EMMC - признанные эксперты в своей сфере, и уже сейчас оплаченные государством услуги по хирургическому лечению эпилепсии и клиническому обследованию сна проводятся не только для детей, но и для пациентов различных возрастных групп, нуждающихся в помощи в сложных ситуациях.
Целью ЕММС Детской больницы является создание ведущего в стране центра лечения и передачи знаний в области эпилептологии и медицины сна путем наращивания мощностей. Это возможно благодаря накопленным знаниям и опыту специалистов, а также преимуществам, которые дают новые помещения и оборудование.
Новые помещения и оборудование, приобретенные благодаря дополнительным средствам, выделенным из государственного бюджета, были необходимы не только для расширения количества исследований эпилепсии и сна, проводимых в BKUS, но и для того, чтобы исследования и обработка данных проходили в подходящих условиях в современных помещениях на территории больницы. До сих пор исследования эпилепсии и сна в Детской больнице проводились в приспособленных для этого кабинетах отделения неврологии и нейрохирургии.
Специалисты EMMC уже обучают медицинский персонал со всей Латвии проведению специальных исследований, поэтому возможности нового помещения также очень важны для улучшения условий труда сотрудников BKUS.
Строительство новых помещений EMMC и приобретение необходимого оборудования для проведения исследований финансировались из государственного бюджета, была привлечена и поддержка жертвующих.
Реконструкция и строительство зданий, а также благоустройство территории являются частью работ по благоустройству инфраструктуры BKUS, цель которых - создание современной и дружелюбной к пациентам среды.
В 2021 и 2022 годах после реконструкции открылись реабилитационный центр и дневной стационар, а также новая детская площадка. В 2023 году открылось реконструированное здание, в котором разместилась служба паллиативной помощи, в одном из корпусов были построены помещения для Дома ребенка, или Barnahus, реконструировано историческое здание администрации, благоустроена парковая зона и расширена парковка. В конце 2023 года открылось новое здание Центра психического здоровья детей и молодежи.
Через полгода после открытия EMMC, осенью 2024 года, здание откроет свои двери для пациентов, в нем разместятся Центр экстренной медицинской помощи BKUS и амбулаторный Центр здоровья. На уровне концепции и дизайна формируются контуры Центра развития здравоохранения, Дома педиатра, расширенной аптеки, Центра раннего вмешательства для детей с нарушениями нейроразвития и других ориентированных на пациентов проектов BKUS.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!