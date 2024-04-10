Фото ⟩ Открыты новые помещения Центра эпилепсии и медицины сна Детской больницы

Эпилепсия и нарушения сна относятся к числу наиболее распространенных хронических неврологических заболеваний у детей и взрослых. Их своевременное выявление и лечение имеет важное значение для обеспечения общественного здоровья. Число пациентов в Латвии - несколько десятков тысяч.

В течение последних лет в Центре эпилепсии и медицины сна BKUS (EMMC) введено несколько уникальных для Латвии услуг. Специалисты EMMC - признанные эксперты в своей сфере, и уже сейчас оплаченные государством услуги по хирургическому лечению эпилепсии и клиническому обследованию сна проводятся не только для детей, но и для пациентов различных возрастных групп, нуждающихся в помощи в сложных ситуациях.

Целью ЕММС Детской больницы является создание ведущего в стране центра лечения и передачи знаний в области эпилептологии и медицины сна путем наращивания мощностей. Это возможно благодаря накопленным знаниям и опыту специалистов, а также преимуществам, которые дают новые помещения и оборудование.