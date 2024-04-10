Активный весенний сев может начаться во второй половине недели

Представитель сельскохозяйственного кооператива Latraps Гиртс Озолс сказал, что в некоторых регионах Латвии весенние посевные работы уже начались, но ритм работы фермеров зависит от погодных условий. Например, на прошлой неделе из-за дождей сеять было нельзя. На этой неделе ожидается, что сев будет идти полным ходом везде, где сухо.

Индулис Янсонс, председатель правления зернового кооператива VAKS, также сообщил, что фермеры могут начать сев уже на этой неделе.

По словам консультанта по растениеводству Латвийского центра консультаций и образования на селе Андриса Скудры, активный сев не начался по всей Латвии, потому что земля слишком влажная и липкая. Если дожди не продолжатся, фермеры ожидают, что сев начнется во второй половине этой недели, но пока это не совсем ясно.

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