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Европейский центробанк не изменил процентные ставки

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 11 апреля 2024, 17:25
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Символ евро у здания Европейского центрального банка
Символ евро у здания Европейского центрального банка Фото: Edijs Pālens/LETA

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на пятом заседании подряд принял решение не менять процентные ставки.

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение сохранить основную ставку рефинансирования в размере 4,5%, ставку по депозитам овернайт - в размере 4%, ставку по кредитам овернайт - в размере 4,75%.

​Как заявил ЕЦБ, инфляция продолжает снижаться, чему способствует снижение темпов роста цен на продукты питания и товары.

"Большинство основных показателей инфляции снижаются, рост зарплат постепенно замедляется, а прибыль предприятий абсорбирует часть увеличения затрат на рабочую силу", - говорится в заявлении.

Как отмечает ЕЦБ, условия финансирования остаются ограничивающими, а ранее предпринятое повышение процентных ставок продолжает сдерживать спрос, что способствует снижению инфляции. Однако внутреннее ценовое давление остается сильным, поддерживая высокий уровень инфляции в сфере услуг.

ЕЦБ намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2% и подчеркивает, что уровень основных процентных ставок является значительным вкладом в продолжающийся процесс замедления инфляции.

Ранее ЕЦБ повышал процентные ставки в течение десяти заседаний подряд в целях борьбы с инфляцией.

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