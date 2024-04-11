Европейский центробанк не изменил процентные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на пятом заседании подряд принял решение не менять процентные ставки.
На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение сохранить основную ставку рефинансирования в размере 4,5%, ставку по депозитам овернайт - в размере 4%, ставку по кредитам овернайт - в размере 4,75%.
Как заявил ЕЦБ, инфляция продолжает снижаться, чему способствует снижение темпов роста цен на продукты питания и товары.
"Большинство основных показателей инфляции снижаются, рост зарплат постепенно замедляется, а прибыль предприятий абсорбирует часть увеличения затрат на рабочую силу", - говорится в заявлении.
Как отмечает ЕЦБ, условия финансирования остаются ограничивающими, а ранее предпринятое повышение процентных ставок продолжает сдерживать спрос, что способствует снижению инфляции. Однако внутреннее ценовое давление остается сильным, поддерживая высокий уровень инфляции в сфере услуг.
ЕЦБ намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочной цели в 2% и подчеркивает, что уровень основных процентных ставок является значительным вкладом в продолжающийся процесс замедления инфляции.
Ранее ЕЦБ повышал процентные ставки в течение десяти заседаний подряд в целях борьбы с инфляцией.
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