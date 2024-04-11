В аэропорту "Рига" началась продажа ваучеров на такси

В аэропорту поясняют, что зона действия ваучеров охватывает большинство отелей Риги, прогнозируя, что этой услугой будут пользоваться в основном иностранные гости, для которых принимающая сторона заблаговременно приобретет у аэропорта услугу такси.

Ваучеры можно приобрести в Центре посетителей аэропорта, который расположен на первом этаже терминала в зале прилета "Е". Использовать ваучер частично или повторно невозможно, а срок действия ваучера составляет три месяца с момента покупки.

В будущем ваучеры можно будет приобрести и на платформе э-коммерции аэропорта.

Ваучерная система позволит пассажирам и гостям аэропорта выбирать поездки на такси по заранее установленной и четко определенной цене независимо от времени, проведенного в дороге, и количества пройденных километров в зоне действия ваучеров, сообщили в аэропорту.

Как сообщалось, 27 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об автомобильном транспорте, которые определят максимальную стоимость проезда на такси из аэропорта или другого объекта транспортной инфраструктуры международного значения и введут варианты предоплаты поездки.

Поправки призваны предотвратить обман пассажиров в случаях, когда недобросовестные поставщики услуг такси требуют непропорционально высокую плату за поездку. Потолок тарифа и зоны действия, а также максимальная дополнительная плата за поездку определяются Кабинетом министров.

Рижский аэропорт - крупнейший узел воздушного сообщения в странах Балтии.

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