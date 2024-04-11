В аэропорту "Рига" началась продажа ваучеров на такси

В Центре посетителей аэропорта "Рига" началась продажа ваучеров на такси на поездки из аэропорта в центр города и в Пардаугаву, сообщили представители аэропорта.
Пассажиры могут использовать приобретенные ваучеры в такси тех перевозчиков, которые получили специальные лицензионные карты для работы на территории аэропорта - XTaxi и TaksiLV. Эти такси располагаются в первой линии у выходов из терминала прилета.
Цена одного ваучера - 33,5 евро.
Зона действия ваучеров ориентировочно включает территорию от улиц Кр. Валдемара, Сканстес, Лачплеша и Валмиерас до улицы Таллинас в центре Риги, а также территорию от Карля Улманя гатве до проспекта Курземес в Пардаугаве.
В аэропорту заявляют, что ваучеры нельзя использовать в транспортных средствах других перевозчиков.
Пассажиры, которые не хотят использовать ваучеры для поездок из аэропорта, по-прежнему смогут оплачивать поездку в соответствии с тарифами, установленными каждым перевозчиком, выбирать общественный транспорт, услуги каршеринга или покинуть аэропорт на собственном автомобиле или автомобиле встречающих.
Перед поездкой пассажир должен предъявить ваучер таксисту, который проверит его и удостоверится в его действительности. Ваучер действителен на одну поездку из аэропорта до конечного пункта назначения в зоне действия ваучера в центре Риги или в Пардаугаве. Если конечный пункт поездки находится дальше территории действия ваучера, дальнейшую поездку пассажир оплачивает в обычном порядке, по счетчику, сообщили в аэропорту.
В аэропорту поясняют, что зона действия ваучеров охватывает большинство отелей Риги, прогнозируя, что этой услугой будут пользоваться в основном иностранные гости, для которых принимающая сторона заблаговременно приобретет у аэропорта услугу такси.
Ваучеры можно приобрести в Центре посетителей аэропорта, который расположен на первом этаже терминала в зале прилета "Е". Использовать ваучер частично или повторно невозможно, а срок действия ваучера составляет три месяца с момента покупки.
В будущем ваучеры можно будет приобрести и на платформе э-коммерции аэропорта.
Ваучерная система позволит пассажирам и гостям аэропорта выбирать поездки на такси по заранее установленной и четко определенной цене независимо от времени, проведенного в дороге, и количества пройденных километров в зоне действия ваучеров, сообщили в аэропорту.
Как сообщалось, 27 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об автомобильном транспорте, которые определят максимальную стоимость проезда на такси из аэропорта или другого объекта транспортной инфраструктуры международного значения и введут варианты предоплаты поездки.
Поправки призваны предотвратить обман пассажиров в случаях, когда недобросовестные поставщики услуг такси требуют непропорционально высокую плату за поездку. Потолок тарифа и зоны действия, а также максимальная дополнительная плата за поездку определяются Кабинетом министров.
Рижский аэропорт - крупнейший узел воздушного сообщения в странах Балтии.
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