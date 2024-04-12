ФОТО и ВИДЕО ⟩ Открыт многофункциональный стадион в Пиньки

В мероприятии приняли участие представители самоуправления, проектировщик SIA BM-projekts, строительный подрядчик SIA SC GRUPA, строительный надзор SIA Marčuks, капитан мужской сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, лучший бомбардир 2-й лиги Латвии по футболу и капитан футбольного клуба Mārupes SC Кристианс Корсакс, а также девятикратная чемпионка Латвии по бегу Елена Абеле.

TVNET уже сообщал, что многофункциональный стадион в Пиньки стоимостью 1,7 миллиона евро был сдан в эксплуатацию в конце прошлого года. Стадион расположен на улице Юрмалас - за Бабитской средней школой и Бабитским спортивным комплексом в Пиньки.

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