В обстреливаемой РФ Харьковской области объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

Эвакуация касается населенных пунктов Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов, сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он добавил, что эвакуация не касается самого Харькова.

Причина эвакуации - эти населенные пункты Россия обстреливает почти каждый день. Синегубов пообещал, что все эвакуированные получат должную гуманитарную и юридическую помощь.

В среду в селе Липцы Харьковской области, в 10 километрах от российской границы, в результате обстрела погибла девочка.

Украинские власти регулярно проводят операции по эвакуации в районах, расположенных вблизи российской границы или вдоль 1000-километровой линии фронта между украинскими и российскими войсками.

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