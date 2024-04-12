Новые маршруты Lux Express свяжут Ригу с Лиепаей и Даугавпилсом

"Мы рады, что с благословения Министерства транспорта, Дирекции автомобильного транспорта (ATD) и Лиепайской думы нам удалось достичь поставленной цели и объявить дату начала коммерческих пассажирских перевозок на этих региональных маршрутах", – заявил Алдис Кибенс, директор по развитию бизнеса Lux Express в Балтии.

"Лиепая растет и развивается – этим летом здесь пройдет чемпионат мира по ралли, в следующем году мы будем отмечать четырехсотлетие города, а в 2027 году станем культурной столицей Европы. Мы уже достигли рекордного количества туристов. Удобное, безопасное и регулярное сообщение между городами необходимо не только самим лиепайчанам, но и является предпосылкой для роста города в будущем. Поэтому я очень рад новому коммерческому автобусному маршруту, который обещает быть не только комфортным, но и более экологичным", – подчеркнул председатель Лиепайской думы Гунар Ансиньш.

Как уже сообщалось, в середине ноября прошлого года Lux Express подал в Автотранспортную дирекцию заявку на включение маршрутов Рига-Лиепая и Лиепая-Даугавпилс в список коммерческих маршрутов регионального значения и выдачу Lux Express Estonia разрешений на эти маршруты.

Все рейсы по маршрутам Рига–Лиепая и Лиепая–Даугавпилс будут выполняться автобусами Irizar i6s Efficient 2023 года выпуска. Эти автобусы почти на 15 % экономичнее предыдущих автобусов Lux Express. У них на 30% меньше сопротивление воздуха и как минимум на 13% меньше количество выбросов и расход топлива. Кроме того, все автобусы оборудованы туалетами, wi-fi, медиа-экранами с контентом, в том числе и на латышском языке, и автоматами с бесплатными горячими напитками.

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