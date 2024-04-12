Президент Банка Латвии: латвийская экономика должна отказаться от российского рынка

По его словам, во-первых, это необходимо сделать потому, что Россия ведет войну в Украине, а Латвия должна помогать Украине, а не РФ.

Во-вторых, российский рынок в обозримом будущем не будет ни безопасным, ни быстро растущим. Поэтому бизнесу желательно покинуть Россию и искать новые контакты или укреплять имеющиеся с партнерами в других странах.

Говоря о разрыве экономических связей с Россией, Казакс сказал, что экономически это будет болезненно - могут снизиться темпы экономического роста и начаться рецессия, но Латвия способна это сделать.

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