Четырехдневная рабочая неделя в Латвии: насколько это реально?

Однако в этой новости нет ничего хорошего, поскольку сокращение рабочего времени в этих органах самоуправления происходит из-за финансовых трудностей - просто нет средств оплатить работу своих сотрудников за пять дней.

Эта тенденция становится очень опасной, считает Нормунд Аудзишс, исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов.

Независимый эксперт по трудовому законодательству Андрис Алкснис объясняет, что в нашем случае такой переход невозможен из-за недостаточной производительности труда, которая составляет примерно 40% от среднего уровня в Европейском союзе.

При этом для достижения высокой производительности труда важно не только количество отработанных часов, но и качество продукции и ее цена на рынке - здесь у Латвии возникают проблемы.

Отказ от одного рабочего дня будет стоить для экономики страны 8 миллиардов евро.

Год назад на одном из заседаний Сейма обсуждался вопрос о переходе на 32-часовую рабочую неделю. Это произошло после того, как на портале общественных инициатив Manabalss.lv был организован сбор подписей за 32-дневную рабочую неделю. Эта инициатива очень быстро набрала почти 15 тысяч голосов.

Большинство депутатов признали, что идея-то неплохая. Однако оптимизм столкнулся с категорическим мнением работодателей, которые считают, что латвийцы еще не заработали дополнительный день отдыха. Таким образом, пятница, вероятно, в Латвии еще долго будет оставаться рабочим днем.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!