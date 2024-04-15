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Предстоящей ночью ожидаются морозы

rus.tvnet.lv/LETA
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Заморозки. Иллюстративное фото.
Заморозки. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

Температура воздуха в ночь на вторник, 16 апреля, местами опустится до +2...-3 градусов, прогнозируют синоптики.

Осадков ночью не ожидается, местами возможен туман.

В течение дня начиная с юго-запада Латвию накроет циклон с дождями, местами сильными, особенно на юге и юго-востоке страны. Температура воздуха во вторник составит +5...+10 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до +2 градусов, в пригородах - до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +9 градусов.

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