Средняя цена на электричество упала почти вдвое

На прошлой неделе цены на электроэнергию в торговых зонах биржи Nord Pool и росли, и снижались. В Латвии и Литве цены электроэнергии в среднем снизилась на 45% до 27,42 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - на 44% до 27,98 евро за мегаватт-час.

Средняя цена в системе Nord Pool на прошлой неделе упала на 40% до 26,08 евро за мегаватт-час. Почасовые цены на прошлой неделе несколько раз были отрицательными, в том числе в странах Балтии они временами снижались до -10 евро за мегаватт-час.

В то же время в Польше цена электроэнергии на прошлой неделе составила 71,34 евро за мегаватт-час, в Германии - 51,87 евро за мегаватт-час, в Нидерландах - 48,94 евро за мегаватт-час.

Снижение цен на электроэнергию на прошлой неделе было обусловлено третей по величине недельной выработкой энергии ветра в регионе Nord Pool в этом году, что привело к отрицательным почасовым ценам на электроэнергию почти во всех торговых зонах.

В Латвии на прошлой неделе было произведено электроэнергии в 2,4 больше объема потребления, в Эстонии - 49% от потребления, в Литве - 78%. В целом страны Балтии произвели 85% электроэнергии, необходимой для потребления в регионе.

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