Как взять кредит и не остаться должником?

Центр защиты прав потребителей сообщает, что в 2023 году увеличилось количество выданных потребительских кредитов. О том, на что обратить внимание перед подписанием договора рассказывает программа "Домская площадь" на Латвийском радио-4.
Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гека рассказала, на какие моменты стоит обратить внимание пред тем, как взять кредит.
"В первую очередь нужно внимательно прочитать сам договор. Он бывает очень длинным, но главное - обратить внимание на следующие пункты: процентная ставка, штрафные санкции, вид оплаты и сроки", - отметила она.
Она также сказала, что есть два типа договоров - потребительский кредит или на кредитную линию.
В первом случае клиент берете конкретную сумму на определенный период времени. В этом случае есть график выплат и нужно платить определенную фиксированную сумму.
Кредитная линия чаще всего привязана к банковской карте. В этом случае каждый месяц клиент может платить только проценты, но не выплачивать основную сумму, в итоге переплата может составить существенную разницы.
Если заемщик понимает, что не может больше выплачивать кредит, то Центр защиты прав потребителей советует связаться с кредитором.
"Если у человека возникли сложности с выплатой кредита, то ему нужно прежде всего коммуницировать с кредитором. При этом специалисты советуют не брать еще один кредит для погашения проблемного, если только это не объединение кредитов в один с продлением срока и уменьшением ежемесячного платежа.
Главное - не стоит впадать в панику. Любую ситуацию можно разрешить. Например, есть возможность кредитных каникул, когда ежемесячные платежи на определенный период времени откладываются. В большинстве случаев кредитор предоставляет частичные кредитные каникулы, в течение которых заемщик должен платить только проценты по кредитам. Но бывают и полные кредитные каникулы.
Если клиент идет на контакт с банком, если он пытается договориться, то ему пойдут навстречу. А вот если человек увиливает от контактов, не отвечает на звонки и письма, то тогда для него все становится намного серьезнее.
В любом случае, в договоре прописаны санкции за неисполнение условий договора, и от этого не убежишь. Кстати, о санкциях важно помнить еще при подписании договора. Они не могут быть астрономическими. Согласно закону, общая сумма по выплате, включая проценты, не может быть вдвое больше выданного кредита".
Заемщику следует помнить, что если просрочка по кредиту превысит два месяца, то это вносится в базы данных коллекторов.
Сами коллекторы могут требовать не только возврата долга, но еще и покрытия расходов на его взыскание. А если дело дойдет до суда, то и покрытие судебных издержек.
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