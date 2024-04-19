Как взять кредит и не остаться должником?

Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гека рассказала, на какие моменты стоит обратить внимание пред тем, как взять кредит.

"В первую очередь нужно внимательно прочитать сам договор. Он бывает очень длинным, но главное - обратить внимание на следующие пункты: процентная ставка, штрафные санкции, вид оплаты и сроки", - отметила она.

Она также сказала, что есть два типа договоров - потребительский кредит или на кредитную линию.

В первом случае клиент берете конкретную сумму на определенный период времени. В этом случае есть график выплат и нужно платить определенную фиксированную сумму.

Кредитная линия чаще всего привязана к банковской карте. В этом случае каждый месяц клиент может платить только проценты, но не выплачивать основную сумму, в итоге переплата может составить существенную разницы.

Если заемщик понимает, что не может больше выплачивать кредит, то Центр защиты прав потребителей советует связаться с кредитором.