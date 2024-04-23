За три года, прошедшие после региональной реформы, Лигатне теряет былую привлекательность как туристический центр. Пещеры часто заперты, как и исторический клуб, информационный центр для туристов чаще закрыт, чем открыт, на пешеходных маршрутах сломаны доски, информация разбросана и порой неверна. Те, кто работает в этом секторе, винят Цесисскую краевую думу, которая "далеко и не заинтересована".

"Вниз, как и везде в Латвии". Так ситуацию с туризмом после территориальной реформы в Лигатне - одном из излюбленных мест активного отдыха в Латвии - характеризует Эдгар Винькелис. Экскурсии по городу, который удивляет индустриальным наследием, гармонично вписывающимся в сельский пейзаж, он проводит более десяти лет. Как и другие, кто связан с местным туризмом, он возмущен.

Итак: пещеры в горах из песчаника - один из самых востребованных объектов осмотра в Лигатне, но две самые глубокие из них закрыты и точка - никого не впускают.