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В пятницу местами выпадет снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Ребенок со снегом на Ратушной площади
Ребенок со снегом на Ратушной площади Фото: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 19 апреля, местами в Латвии ожидаются дождь и снег, прогнозируют синоптики.

Ночью осадки ожидаются в основном на западе страны, днем - на юге Курземе и в приграничных с Россией регионах.

Ночью температура воздуха опустится до -2...+2 градусов, днем составит +2...+8 градусов.

В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +1 градуса, днем составит около +5 градусов.

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