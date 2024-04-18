В пятницу местами выпадет снег

В пятницу, 19 апреля, местами в Латвии ожидаются дождь и снег, прогнозируют синоптики.
Ночью осадки ожидаются в основном на западе страны, днем - на юге Курземе и в приграничных с Россией регионах.
Ночью температура воздуха опустится до -2...+2 градусов, днем составит +2...+8 градусов.
В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха понизится до +1 градуса, днем составит около +5 градусов.
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