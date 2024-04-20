Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над Трампом

От полученных травм в больнице скончался мужчина, который поджег себя перед зданием суда в Нью-Йорке, где проходил процесс над экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает в субботу Русская служба ВВС со ссылкой на информацию полиции.
По информации NBC и CNN, мужчину доставили в госпиталь в критическом состоянии, вскоре он скончался.
Позднее руководители нью-йоркской полиции провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что его зовут Максвелл Азарелло. Мужчина 1987 года рождения жил в Сент-Огастине, штат Флорида. Вероятно, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля, его семья об этом не знала.
Как выяснилась, горючей жидкостью, которую он на себя вылил, было чистящее средство на спиртовой основе.
Стражи порядка полагают, что Азарелло сподвигли на этот поступок его конспирологические взгляды.
Основанием для такого вывода стали его посты в соцсетях и содержание брошюр, которые разбросал перед тем, как поджег себя.
Как уже сообщалось, в пятницу мужчина в США облил себя жидкостью и поджег перед зданием суда в Нью-Йорке, где проходил процесс над экс-президентом Дональдом Трампом.
Полиция Нью-Йорка сообщила, что мужчина пришел в парк напротив здания суда, подбросил в воздух несколько листовок, а затем вытащил еще неопознанный предмет и поджег его.
По меньшей мере один человек пытался потушить пламя огнетушителем, после чего мужчину доставили в больницу.
Напомним, в Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по делу о платеже в размере 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Трамп стал первым в истории президентом США, представшим перед судом по уголовному делу.
Трампа обвиняют в том, что он пытался скрыть факт выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов в преддверии президентских выборов 2016 года, на которых он одержал победу.
Строго говоря, сам факт выплаты нарушением не является. Однако, когда Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, документально это было оформлено как плата за судебные издержки.
Прокуратура штата Нью-Йорк утверждает, что этот поступок можно рассматривать как подлог или фальсификацию Трампом финансовых документов - а это, в свою очередь, можно квалифицировать как уголовное преступление.
Дэниелс утверждает, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.
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