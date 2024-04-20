Умер мужчина, поджегший себя у здания суда в Нью-Йорке, где шел процесс над Трампом

По информации NBC и CNN, мужчину доставили в госпиталь в критическом состоянии, вскоре он скончался.

Позднее руководители нью-йоркской полиции провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что его зовут Максвелл Азарелло. Мужчина 1987 года рождения жил в Сент-Огастине, штат Флорида. Вероятно, он прибыл в Нью-Йорк после 13 апреля, его семья об этом не знала.

Как выяснилась, горючей жидкостью, которую он на себя вылил, было чистящее средство на спиртовой основе.

Стражи порядка полагают, что Азарелло сподвигли на этот поступок его конспирологические взгляды.

Основанием для такого вывода стали его посты в соцсетях и содержание брошюр, которые разбросал перед тем, как поджег себя.

Как уже сообщалось, в пятницу мужчина в США облил себя жидкостью и поджег перед зданием суда в Нью-Йорке, где проходил процесс над экс-президентом Дональдом Трампом.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что мужчина пришел в парк напротив здания суда, подбросил в воздух несколько листовок, а затем вытащил еще неопознанный предмет и поджег его.