В конкурсе аэропорта "Рига" на приобретение фронтального погрузчика поданы две жалобы

В конкурсе Рижского аэропорта на приобретение фронтального погрузчика поданы две жалобы, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Жалобы подали предприятия Intrac Latvija и MS Invest. Срок рассмотрения жалоб пока не установлен, сообщает агентство LETA.
По данным в системе электронных закупок, на конкурс Рижского аэропорта было подано шесть финансовых предложений. Право заключить договор получила фирма Alwark - предложенная ей сумма договора составляет 274 945 евро.
Кроме того, предложения подали Avesco с суммой договора 259 850 евро, Intrac Latvija - 246 715 евро, MS Invest - 225 864, Swecon - 299 700 и Рижский филиал Aktsiaselts Baltem - 332 100 евро.
В положении о конкурсе указано, что победитель конкурса должен будет поставить один новый и неиспользованный фронтальный погрузчик в соответствии с установленной технической спецификацией, а срок исполнения составляет не более девяти месяцев со дня вступления договора о закупках в силу.
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