Как планируют изменить Рижский Центральный рынок?

Например, в мясном павильоне задумана экспозиция Музея современного искусства, а в части рыбного павильона - инновационный центр науки, скейт-парк или организация мероприятия Ghetto Games.

Такие идеи прозвучали в ходе дискуссии, организованной SIA Rīgas nami и разработчиком концепции пространственного развития Рижского Центрального рынка SIA Wealth. Investments о возможных сценариях развития Рижского Центрального рынка,

согласно которым на торговлю продовольствием отводится меньше площадей внутри павильонов, а некоторые павильоны и вовсе отдаются под другие нужды.

Правда, пока не выбран один определенный сценарий, и начатая дискуссия по этому поводу еще продолжится.

"Для дальнейшего развития необходимы масштабные инвестиции, которые измеряются несколькими десятками миллионов евро. Наступает очень важный момент, когда владелец должен определиться, каким хочется видеть этот важный для города объект", - говорит председатель правления SIA Rīgas nami Байба Беатрисе Слеже, отмечая, что рынки претерпевают изменения и в Европе, и в других точках мира и все больше привычные торговые функции дополняются культурными, научными, спортивными.

Рижский Центральный рынок, который в день посещают 30-50 тыс. человек, является крупнейшим крытым рынком в Европе, который вместе со Старой Ригой в 1997 году был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Общая площадь его земли составляет 9,9 га, а статус рынка установлен на территории площадью 6,7 га. В нем пять павильонов и 3 тыс. торговых мест. В следующем году исполнится 100 лет с начала строительства Центрального рынка, за долгое время он не претерпел никаких существенных изменений.

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