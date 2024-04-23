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Ублюдки, да не те: в кино - новый фильм Гая Ричи, который активно сравнивают с Тарантино. И очень зря

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
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Генри Кавилл в фильме "Министерство неджентльменской войны"
Генри Кавилл в фильме "Министерство неджентльменской войны" Фото: SCANPIX

В кинотеатрах Латвии - новый фильм любимого в Восточной Европе режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны". На этот раз, отставив в сторону гангстерское кино, постановщик взялся за другой излюбленный жанр - шпионский боевик, да еще и в декорациях Второй мировой войны. По этой причине фильм стали активно сравнивать с "Бесславными ублюдками" Квентина Тарантино. О том, почему это сравнение не выдерживает никакой критики - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Оценка: ⭐⭐⭐

  • "Министерство неджентльменской войны"/The Ministry of Ungentlemanly Warfare
  • США, Великобритания, Турция, 2024
  • Боевик, история, шпионское кино
  • Режиссер: Гай Ричи
  • В ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Тиль Швайгер, Рори Киннер, Бабс Олусанмокун
  • Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas

1942 год. Команду британских авантюристов отправляют в нацистский тыл в Африке, чтобы подорвать боеспособность бороздящих Атлантику немецких подлодок. На кону - вступление в войну США и начало освобождения западной Европы. Тем временем в британском правительстве все сильнее слышны призывы сдаться войскам Гитлера.

Бабс Олусанмокун в фильме "Министерство неджентльменской войны"
Бабс Олусанмокун в фильме "Министерство неджентльменской войны" Фото: SCANPIX
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