В кинотеатрах Латвии - новый фильм любимого в Восточной Европе режиссера Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны". На этот раз, отставив в сторону гангстерское кино, постановщик взялся за другой излюбленный жанр - шпионский боевик, да еще и в декорациях Второй мировой войны. По этой причине фильм стали активно сравнивать с "Бесславными ублюдками" Квентина Тарантино. О том, почему это сравнение не выдерживает никакой критики - в материале автора рубрики "Андрей уже посмотрел!".
Для абонентов
Ублюдки, да не те: в кино - новый фильм Гая Ричи, который активно сравнивают с Тарантино. И очень зря
Оценка: ⭐⭐⭐
- "Министерство неджентльменской войны"/The Ministry of Ungentlemanly Warfare
- США, Великобритания, Турция, 2024
- Боевик, история, шпионское кино
- Режиссер: Гай Ричи
- В ролях: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Тиль Швайгер, Рори Киннер, Бабс Олусанмокун
- Где смотрели: кинотеатр Forum Cinemas
1942 год. Команду британских авантюристов отправляют в нацистский тыл в Африке, чтобы подорвать боеспособность бороздящих Атлантику немецких подлодок. На кону - вступление в войну США и начало освобождения западной Европы. Тем временем в британском правительстве все сильнее слышны призывы сдаться войскам Гитлера.