Латвия примет решение об отказе от русского языка как второго иностранного в школах

Для тех учеников, которые к 1 сентября 2025 года начнут изучать второй иностранный язык, не являющийся официальным языком ЕС или ЕЭЗ, или языком, регулируемым межправительственными соглашениями, школы должны будут предоставлять его до конца основного образования. Это будет касаться и преподавания русского языка как второго иностранного.

Ученики, которые начнут обучение в четвертом классе 1 сентября 2025 года, не будут изучать второй иностранный язык в 2025/2026 учебном году.

Во время публичного обсуждения было получено необычно много возражений от частных лиц против плана Министерства образования. В течение двух недель от частных лиц и представителей различных ассоциаций поступило более 300 обращений, большинство из которых направлено против постепенного отказа от русского языка как второго иностранного в основной школе.

Основные причины несогласия сводятся к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Также подчеркивается, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим.

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