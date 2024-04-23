Фото ⟩ Мерзликин: Я шел по аэропорту с опущенной головой, чтобы люди меня не узнали

"В последний раз я его видел, когда мне было каких 13-14 лет. Кто он такой, чтобы говорить, какой я командный игрок? Спросите моих товарищей по команде. Я готов отдать им все, я сделаю для них все, что в моих силах. Я не ссорился ни с кем из членов команды ни в сборной, ни в "Лугано", ни в "Коламбусе". Я подрался во время тренировки в Лугано, но после этого мы вместе были в баре. Вы [СМИ и болельщики] создали такого Элвиса, которого не существует, и до сих пор я не обращал на это внимание", - указал Мерзликин.

"Настал момент, когда мне звонит бабушка и со слезами спрашивает, что я такого сделал и почему люди так говорят о ее внуке. Честно, я этого не заслужил. Да, последние два года были для меня не лучшими, я пропустил пять-шесть голов за игру, но вы видели эти голы? Были игры, которые были на мне. Я не говорю, что команда "Коламбус" плохая, а я хороший. Я не обижаюсь, мне неинтересно, у меня свой мир. В этой войне между мной и СМИ вы победили, на этот раз я сдаюсь. Это перешло черту. Я счастлив быть здесь - в сборной. Но когда я вернулся домой, мне пришлось идти по аэропорту с опущенной головой, чтобы люди меня не узнали. Я не хочу ни с кем ругаться или чтобы кто-то подбежал и ударил меня. Федерация пыталась меня отговорить от этого, но я сказал [Рудольфу] Калвитису, что я должен это сделать", - эмоционально высказался Мерзликин.