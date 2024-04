Литовская компания добилась ограничения на товарный знак About You в ЕС

Ведомство интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) частично удовлетворило заявление литовской компании и признало товарный знак About You недействительным в 25 и 35 классах: одежда, обувь, головные уборы, а также интернет-магазины (сумки, текстиль , одежда и т.д.).

Товарный знак About You будет недействителен при онлайн-торговле одеждой, обувью, головными уборами, а также при розничной продаже сумок, одежды, текстиля и аналогичных товаров.

Агрессивная рекламная кампания немецкого бренда About You в Литве и вводящее в заблуждение сходство с литовским брендом Aboutwear нанесли литовскому предприятию убытки, и ему пришлось скорректировать свою бизнес-стратегию, заявила председатель правления Utenos trikotažas, добавив, что решение EUIPO не только восстанавливает справедливость, но и показывает, что компании с оборотом в миллиарды евро должны уважать товарные знаки и другую интеллектуальную собственность гораздо меньших компаний.

В 2022 году литовская компания обратилась к властям ЕС с просьбой признать торговую марку About You недействительной на всей территории ЕС в отношении идентичных товаров и услуг, на которые распространяется торговая марка About Baltic Underwear, зарегистрированная в ЕС в 2011 году.