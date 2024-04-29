Результаты исследования показали, что самая дорогая продуктовая корзина в Таллинне, где семья из четырех человек тратит на продукты питания 737 евро в месяц, что составляет 21% дохода семьи. По данным Департамента статистики, цены на продукты питания в Эстонии за три года выросли на 43%. В Риге семья может получить необходимые продукты питания за 640 евро в месяц, что составляет 24% дохода семьи, а в Вильнюсе - за 544 евро, что составляет 17% дохода семьи. По данным исследования 2021 года, сопоставимая продуктовая корзина была самой дорогой тоже в Таллинне: она стоила 536 евро и составляла 18% дохода. Самая дешевая продуктовая корзина на семью из четырех человек была в Вильнюсе, где она стоила 442 евро в месяц, за ней следовала Рига с 483 евро.