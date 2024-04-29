За поддержку военных преступлений и разжигание национальной ненависти задержан TikTok-блогер

Уголовный процесс был начат 26 марта, когда сотрудники VDD констатировали на платформе TikTok несколько опубликованных этим человеком видеообращений на русском языке. В обращениях выражалась поддержка России и ее агрессии против Украины, кроме того, мужчина агрессивно и враждебно обратился к латышам и другим жителям Латвии, которые поддерживают Украину.

25 апреля VDD провела обыск на связанном с этим человеком объекте недалеко от Риги. Для рассследования было изъято несколько носителей данных, записи мужчины, а также одежда и другие предметы с российской и советской символикой.

Подозреваемый уже попадал в поле зрения VDD в 2023 году в связи с агрессивными и поддерживающими Россию комментариями в Facebook. В августе VDD провела с мужчиной превентивные беседы, предупредив, что его действия в интернете приближаются к преступным, за что может грозить уголовная ответственность.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!