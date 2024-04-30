Правительство одобрило курс на реформу сети больниц

Правительство во вторник приняло к сведению подготовленный Минздравом доклад о реформе сети больниц, в котором перечислены меры на 2024 год и последующие два года, чтобы обеспечить качество медицинской помощи и эффективное управление лечебными учреждениями.
Как заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери, необходимость реформирования сети больниц обусловлена рядом факторов, такими как демографические тенденции в стране, ограниченность ресурсов медицинского персонала, ориентация здравоохранения на нужды пациентов, потребность населения в более доступных медицинских услугах, внедрение новых медицинских технологий и методов лечения.
"Для повышения возможностей своевременного получения качественной медицинской помощи важно не только решать проблему постоянной нехватки финансирования для здравоохранения, но и способствовать смене парадигмы и более эффективному использованию ресурсов, например, концентрации услуг, развитию новых услуг, таких как помощь на дому, мобильные подразделения, использование искусственного интеллекта и телемедицины", - сказал министр, добавив, что очень важно также адаптироваться к тенденциям старения населения, так как в стране критически не хватает коек по уходу за такими больными.
В докладе перечислены меры, запланированные Минздравом для улучшения медицинского обслуживания - доступность неотложной помощи в каждой больнице, обновление требований в соответствии с профилем и уровнем больниц, разработка сети сотрудничества региональных больниц и определение принципов их работы, разработка методологии управления, которое обеспечит систематический мониторинг качества лечебных процессов. План мер охватывает 36 больниц.
В 2024 году будет выделено дополнительное финансирование на укрепление отделений скорой помощи и приемных отделений в больницах. Также планируется начать создание центров методологического управления в онкологии, психиатрии и детской психиатрии, кардиологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, семейной медицине, чтобы обеспечить эффективное управление. В 2025 году такие центры будут созданы в акушерстве, радиологии и реабилитации, а в перспективе - и в других областях медицины.
Больницам также планируется выделить дополнительное финансирование для дигитализации медицинских данных.
К апрелю 2025 года Минздрав подаст правительству доклад о планируемых требованиях к основным профилям больниц и пересмотре тарифов, которые будут введены с 1 января 2026 года, с указанием медицинских услуг, которые будут предоставляться в каждой больнице, необходимых человеческих и материальных ресурсов. Вопрос о необходимом дополнительном финансировании будет рассматриваться в ходе разработки госбюджета.
Для реализации запланированных мер по развитию сети больниц правительство постановило выделить 25 млн евро в 2024 году и 29 млн евро ежегодно в последующие годы.
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