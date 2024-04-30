Правительство одобрило курс на реформу сети больниц

В 2024 году будет выделено дополнительное финансирование на укрепление отделений скорой помощи и приемных отделений в больницах. Также планируется начать создание центров методологического управления в онкологии, психиатрии и детской психиатрии, кардиологии, травматологии и ортопедии, педиатрии, семейной медицине, чтобы обеспечить эффективное управление. В 2025 году такие центры будут созданы в акушерстве, радиологии и реабилитации, а в перспективе - и в других областях медицины.

Больницам также планируется выделить дополнительное финансирование для дигитализации медицинских данных.

К апрелю 2025 года Минздрав подаст правительству доклад о планируемых требованиях к основным профилям больниц и пересмотре тарифов, которые будут введены с 1 января 2026 года, с указанием медицинских услуг, которые будут предоставляться в каждой больнице, необходимых человеческих и материальных ресурсов. Вопрос о необходимом дополнительном финансировании будет рассматриваться в ходе разработки госбюджета.

Для реализации запланированных мер по развитию сети больниц правительство постановило выделить 25 млн евро в 2024 году и 29 млн евро ежегодно в последующие годы.

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