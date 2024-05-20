Внезапная гибель президента Ирана вызвала рекордный рост цены на золото

Цена на золото, что считается надежным вкладом во время экономических кризисов, достигла 2450,07 доллара за унцию.

При этом цена на медь также достигла рекордного уровня - 11 104 доллара за унцию, а цена на серебро достигла самого высокого за 11 лет уровня.

Как сообщалось ранее, в Иране в воскресенье при плохой погоде потерпел крушение и пропал вертолет, в котором находились 63-летний Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан и другие официальные лица. Авария произошла в гористой и лесистой местности в иранской провинции Восточный Азербайджан.

В понедельник государственные СМИ Ирана сообщили, что Раиси и еще восемь человек, находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета, погибли.

Иностранные государства пристально следят за развитием событий в период, когда в регионе наблюдается напряженная обстановка с учетом войны между Израилем и палестинской террористической группировкой ХАМАС.

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