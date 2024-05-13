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Один врач говорит - нужно лечить 9 зубов, другой - все зубы здоровы. Как такое может быть?

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Один зубной врач нашел у пациента девять зубов, которые необходимо вылечить, другой говорит - они все здоровые. С такой ситуацией столкнулась зрительница передачи 4. studija на Латвийском телевидении Иева.

Иеву заинтересовала реклама выпрямления зубов в одной из зубоврачебных клиник. Во время консультации с врачом ей сказали, что перед выпрямлением женщине нужно вылечить девять зубов. Это обошлось бы ей в 1000 евро.

Иева пошла к своему зубному и получила совсем другой ответ: "Зубной посмотрела почти все эти девять зубов, которые у меня были включены в этот план лечения.

И она говорит, что ни один из этих зубов трогать не надо".

Доцент кафедры терапии зубов и здоровья рта Рижского университета Страдиня Ингуна Ренце Бамбите рассказала, как образуются цены в зубном медицине и почему диагностика может различаться.

Своим мнением о произошедшем поделилась и сама клиника.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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