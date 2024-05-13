Один врач говорит - нужно лечить 9 зубов, другой - все зубы здоровы. Как такое может быть?

Иеву заинтересовала реклама выпрямления зубов в одной из зубоврачебных клиник. Во время консультации с врачом ей сказали, что перед выпрямлением женщине нужно вылечить девять зубов. Это обошлось бы ей в 1000 евро.

Иева пошла к своему зубному и получила совсем другой ответ: "Зубной посмотрела почти все эти девять зубов, которые у меня были включены в этот план лечения.

И она говорит, что ни один из этих зубов трогать не надо".

Доцент кафедры терапии зубов и здоровья рта Рижского университета Страдиня Ингуна Ренце Бамбите рассказала, как образуются цены в зубном медицине и почему диагностика может различаться.

Своим мнением о произошедшем поделилась и сама клиника.

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