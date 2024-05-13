Один врач говорит - нужно лечить 9 зубов, другой - все зубы здоровы. Как такое может быть?

Один зубной врач нашел у пациента девять зубов, которые необходимо вылечить, другой говорит - они все здоровые. С такой ситуацией столкнулась зрительница передачи 4. studija на Латвийском телевидении Иева.
Иеву заинтересовала реклама выпрямления зубов в одной из зубоврачебных клиник. Во время консультации с врачом ей сказали, что перед выпрямлением женщине нужно вылечить девять зубов. Это обошлось бы ей в 1000 евро.
Иева пошла к своему зубному и получила совсем другой ответ: "Зубной посмотрела почти все эти девять зубов, которые у меня были включены в этот план лечения.
И она говорит, что ни один из этих зубов трогать не надо".
Доцент кафедры терапии зубов и здоровья рта Рижского университета Страдиня Ингуна Ренце Бамбите рассказала, как образуются цены в зубном медицине и почему диагностика может различаться.
Своим мнением о произошедшем поделилась и сама клиника.
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:
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