Наступила новая рабочая неделя и RUS TVNET рассказывает о главных событиях дня: российская армия перешла в новое наступление и оккупировала несколько населенных пунктов в Харьковской области Украины, а в ISW рассказали, почему Шойгу сняли с должности министра обороны. Тем временем не утихают страсти по хоккею: капитан сборной Латвии Каспар Даугавиньш рассказал о победной шайбе. Об этих и других новостях уходящего понедельника - в итогах дня от RUS TVNET.
Главное за 13 мая ⟩ Срок для Мариса Ковалева, Центр госязыка против дебатов на русском и Даугавиньш о победной шайбе
Новости Латвии:
Стратег соцсетей Юрита Крума поделилась довольно неприятной ситуацией - 20 февраля будущий преподаватель факультета образовательных наук и психологии Латвийского университета показал оскорбительную презентацию о "примерах латвийского общества", публично обвинив известных в Латвии людей, например, журналиста Карлиса Стрейпса, бывшего министра внутренних дел Марию Голубеву и президента Эдгара Ринкевича, пишет портал Apollo.lv.
Служба государственной безопасности (VDD) 30 апреля задержала мужчину, который регулярно публиковал в соцсети TikTok видеозаписи с поддержкой российской агрессии.
Верховный суд отказался возбуждать кассационное производство по приговору, по которому сбежавшему из Рижской центральной тюрьмы и позднее пойманному Марису Ковалеву было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и восемь месяцев за покушение на убийство бывшего сожителя некой женщины. Таким образом, решение вступило в законную силу.
Центр государственного языка (VVC) не поддерживает намерение общественного СМИ Rus.LSM проводить предвыборные дебаты в Европарламент (ЕП) на русском языке, сообщили в VVC, сообщает Rus.LSM.lv.
За рубежом:
Как командир украинского специального разведывательного подразделения он участвовал во внезапном наступлении Украины в Харьковской области осенью 2022 года. Тогда вторгнувшиеся российские войска удалось отбросить обратно к украинской границе. Но теперь Денису и его бойцам предстоит сделать все то же самое.
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин проводит кадровые перестановки в Министерстве обороны России, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.
Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство жены, пишет "Медуза".
Интересное чтиво:
Переехавший в Ригу из Санкт-Петербурга журналист Николай Овчинников пришел в программу RUS TVNET "Кто вам платит?". Он рассказал о своей студии разработки игр, культурной жизни Латвии (заочно ответив Илье Азару), "Евровидении" и о многом другом.
Клуб латвийского вратаря Артура Шилова и нападающего Теодора Блюгера "Ванкувер Кэнакс" в воскресенье одержал победу в матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.
Мы с женой не хотели отдыха в стиле тюленей, нам хотелось экзотики в пределах разумного. Албания оказалась идеальным вариантом: 3 часа в самолете - и мы среди морей и бункеров в Балканах.
Звезда НХЛ немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" пренебрежительно высказался об Артуре Шилове. Латвийский вратарь ответил на критику соперника с улыбкой.
"Пожелай, и у тебя все это будет будет" - такой философией жизни на различных курсах и "марафонах желаний" торговала главная гуру манифестации России Елена Блиновская. Благодаря этому "инфобизнесу" и другим занятиям Блиновская стала очень богатой и, как говорят, свой сороковой день рождения отпраздновала за миллион евро. Однако дальнейшая ее судьба наводит на мысль, что одних лишь хороших мыслей недостаточно.
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