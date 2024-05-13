Главное за 13 мая Срок для Мариса Ковалева, Центр госязыка против дебатов на русском и Даугавиньш о победной шайбе

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин проводит кадровые перестановки в Министерстве обороны России, чтобы усилить подготовку к затяжной войне с Украиной и, возможно, подготовиться к будущей конфронтации с НАТО.

Суд в Казахстане приговорил бывшего министра экономики страны Куандыка Бишимбаева к 24 годам тюрьмы за убийство жены, пишет "Медуза".

Интересное чтиво:

Переехавший в Ригу из Санкт-Петербурга журналист Николай Овчинников пришел в программу RUS TVNET "Кто вам платит?". Он рассказал о своей студии разработки игр, культурной жизни Латвии (заочно ответив Илье Азару), "Евровидении" и о многом другом.

Клуб латвийского вратаря Артура Шилова и нападающего Теодора Блюгера "Ванкувер Кэнакс" в воскресенье одержал победу в матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

Мы с женой не хотели отдыха в стиле тюленей, нам хотелось экзотики в пределах разумного. Албания оказалась идеальным вариантом: 3 часа в самолете - и мы среди морей и бункеров в Балканах.

Звезда НХЛ немец Леон Драйзайтль из "Эдмонтон Ойлерз" пренебрежительно высказался об Артуре Шилове. Латвийский вратарь ответил на критику соперника с улыбкой.

"Пожелай, и у тебя все это будет будет" - такой философией жизни на различных курсах и "марафонах желаний" торговала главная гуру манифестации России Елена Блиновская. Благодаря этому "инфобизнесу" и другим занятиям Блиновская стала очень богатой и, как говорят, свой сороковой день рождения отпраздновала за миллион евро. Однако дальнейшая ее судьба наводит на мысль, что одних лишь хороших мыслей недостаточно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!