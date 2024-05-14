В среду потеплеет до +22

В среду, 15 мая, в Латвии солнце будет чередоваться с облаками, в отдельных местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Сохранится слабый ветер, на побережье ожидается морской бриз.
Температура воздуха поднимется до +19...+22 градусов, на побережье - до +15...+19 градусов.
В Риге сквозь облака будет светить солнце, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +21 градуса, на несколько градусов ниже температура будет на севере города, куда ветер принесет более прохладный воздух с моря.
Галерея: Весна в Добеле
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