В конце недели потеплеет до +25

На несколько градусов прохладнее будет на побережье.

Облачность ожидается преимущественно незначительная, больше облаков может собраться в воскресенье.

Местами возможны кратковременные дожди и грозы, вероятность осадков более высока днем в субботу, 18 мая, в Курземе и Земгале, в воскресенье - и в других местах страны.

Будет дуть ветер переменного направления от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье составит +20...+25 градусов, на побережье местами не превысит +15...+19 градусов, а по ночам столбики термометров будут опускаться до +6...+13 градусов.

На следующей неделе возможно понижение температуры, в отдельные ночи могут вернуться небольшие заморозки.

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