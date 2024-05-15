В законе о труде хотят сократить необоснованное требование владения русским языком

Хотя закон о труде уже сейчас обязывает работодателя обосновывать требования о знании иностранных языков, ответственная комиссия Сейма ищет способы изменения закона с целью ужесточения этой нормы. Речь идет о требовании владения русским языком и о дискриминации на рынке труда тех, кто этого языка не знает, сообщает Lsm.lv.
В течение двух недель законопроект должен быть "отшлифован", чтобы его было можно передать на второе чтение. Хотя, например, от кассиров магазинов в объявлениях о найме во многих регионах знания русского языка не требуется, от кассиров киосков Narvesen ждут, что продавец сможет говорить на языке клиента, не уточняя в объявлении, какой именно это язык.
И для того, чтобы исполнять обязанности администратора бюро в Drogas, еще совсем недавно были необходимы в том числе знания русского языка. Приглашенные на заседание комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам не отрицают, что проблема с необоснованным требованием знания русского языка в рабочей среде существует до сих пор.
Несмотря на то, что в законе о труде оговаривается, что требование о владении иностранным языком должно быть обоснованно необходимостью его использования для выполнения трудовых обязанностей. В бюро омбудсмена отметили, что проблема заключается в применении этой нормы закона на практике, то же самое подчеркнула и представитель Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП).
"Мы считаем, что то, с чего следует начать, - это поиск причин, по которым возникают проблемы именно с применением, прежде чем дальше работать над поправками к закону", - сказала эксперт отдела политики ЛТПП Паула Шимкусе.
Между тем, авторы поправок к закону - депутаты Национального объединения - подчеркнули, что сейчас работодатель может найти любое обоснование для требования о знании какого-либо иностранного языка, поэтому закон должен внести ясность.
"Я думаю - мы все-таки должны идти к конкретике. И чем конкретнее закон скажет, что можно, а что нельзя, тем меньше останется возможностей у недоброжелательного работодателя проявить себя", - заявил представляющий Нацобъединение Артур Бутанс.
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