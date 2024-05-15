В законе о труде хотят сократить необоснованное требование владения русским языком

В течение двух недель законопроект должен быть "отшлифован", чтобы его было можно передать на второе чтение. Хотя, например, от кассиров магазинов в объявлениях о найме во многих регионах знания русского языка не требуется, от кассиров киосков Narvesen ждут, что продавец сможет говорить на языке клиента, не уточняя в объявлении, какой именно это язык.

И для того, чтобы исполнять обязанности администратора бюро в Drogas, еще совсем недавно были необходимы в том числе знания русского языка. Приглашенные на заседание комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам не отрицают, что проблема с необоснованным требованием знания русского языка в рабочей среде существует до сих пор.