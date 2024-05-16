Муниципалитет Балви будет работать 4, а не 5 дней. Но довольных совсем немного

Некоторые сотрудники могут потерять работу из-за сокращения рабочих мест. Председатель Балвского края Сергей Максимов (Латгальская партия) признал, что людей увольнять неприятно, они злятся, в самоуправлении чувствуется напряжение.

Однако это единственный вариант сбалансировать бюджет, на критическое положение которого повлияли дополнительные обязательства, налагаемые государством, а также сокращение численности населения и низкие доходы, характерные для приграничного муниципалитета.

Максимов надеется на новую модель финансового выравнивания самоуправлений и считает, что край сможет восстановиться и вернуться к прежнему режиму работы. Однако за это время хорошие специалисты могут переехать с семьями в соседние края - Лудзенский, Гулбенский или Алуксненский, найдя работу в администрации другого самоуправления или в другом госучреждении.

В будущем это повлияет на налоговые поступления и количество учащихся в учебных заведениях. В бюджете Балвского края на 2024 год не хватало чуть более четырех миллионов евро. Меры по оптимизации позволят сэкономить 2,3 миллиона евро, в том числе переход на четырехдневную рабочую неделю - около 770 000 евро, а сокращение должностей сэкономит еще 241 000 евро.

Муниципалитет проведет реорганизацию учреждений культуры и образования по интересам, объединит волостные администрации и примет ряд других мер. Часть недостающей суммы можно покрыть за счет кредита Госказны в размере 2,4 миллиона евро. Переход на сокращенную рабочую неделю не коснется педагогов, социальных работников и сиротского суда. У работников учреждений культуры выходной будет в понедельник, а не в пятницу, как у большинства.

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