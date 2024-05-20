Ночью российские дроны атаковали Украину, ВСУ заявили об их уничтожении

Дроны были запущены из Краснодарского края и Курской области. Их сбили над Львовской, Николаевской, Одесской и Полтавской областями.

Кроме того, как сообщают в ВСУ, в ночью 20 мая 2024 года по Харьковской области была запущена баллистическая ракета "Искандер-М".

В свою очередь Минобороны России пишет, что за ночь они сбили семь украинских беспилотниках.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА из которых: пять - над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области", - гласит сообщение минобороны РФ.

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