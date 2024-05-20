Новые данные о том, что происходит на рынке труда в Латвии

Безработица среди женщин снизилась на 0,2 процентного пункта до 6,4%, среди мужчин - на 0,4 процентного пункта до 7,4%.

В то же время уровень безработицы, зарегистрированный Государственным агентством занятости, снизился на 0,4 процентного пункта до 5,4% экономически активного населения. По сравнению с апрелем 2023 года зарегистрированная безработица в Латвии снизилась на 0,3 процентного пункта.

В апреле в Латвии было 65,4 тыс. безработных, в том числе 30,5 тыс. женщин и 34,9 тыс. мужчин, что на 2,9 тыс. меньше, чем в марте, но на 5,5 тыс. больше, чем в апреле прошлого года.

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