Жара и грозы: синоптики о погоде в четверг

В северо-восточных краях сохранится сухая и преимущественно ясная погода.

Восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду, при грозе локально ожидается усиление ветра, который может валить деревья.

Максимальная температура воздуха составит +23...+27 градусов, на Курземском побережье Рижского залива воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В столице солнце временами будет скрываться за облаками, вероятность дождя и грозы прогнозируется ниже 50%. Восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду, температура воздуха достигнет +25...+26 градусов.

В северо-восточной части страны действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

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