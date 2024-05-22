Жара и грозы: синоптики о погоде в четверг

В четверг, 23 мая, во многих местах Латвии - главным образом в Курземе, Земгале и Селии - ожидаются кратковременные дожди, местами будет гроза, прогнозируют синоптики.
В северо-восточных краях сохранится сухая и преимущественно ясная погода.
Восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду, при грозе локально ожидается усиление ветра, который может валить деревья.
Максимальная температура воздуха составит +23...+27 градусов, на Курземском побережье Рижского залива воздух прогреется до +18...+22 градусов.
В столице солнце временами будет скрываться за облаками, вероятность дождя и грозы прогнозируется ниже 50%. Восточный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 13 метров в секунду, температура воздуха достигнет +25...+26 градусов.
В северо-восточной части страны действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
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