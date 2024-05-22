Строительство основной трассы Rail Baltica в Латвии планируют начать этим летом

Представители EDzL сообщили агентству LETA, что в настоящее время в окрестностях Иецавы ведутся работы по вырубке леса, а строительные работы могут начаться скорее во второй половине лета.

EDzL сообщила, что во вторник команда Rail Baltica, представители Европейской комиссии и международные партнеры из Франции, Италии, Польши, Литвы и Эстонии встретились в Риге и создали капсулу времени с посланием будущим поколениям, которая будет заложена в фундамент основной трассы.

Строительство магистрали Rail Baltica будет вестись поэтапно, первый этап будет введен в эксплуатацию в Баускском крае около Иецавы, где в будущем будет расположен пункт технического обслуживания инфраструктуры Rail Baltica.

Пункт обслуживания инфраструктуры займет площадь около 16,5 гектара и будет служить базой строительной логистики во время строительства, обеспечивая связь с существующей железнодорожной сетью 1520 миллиметров, чтобы максимально использовать железную дорогу для перевозки строительных материалов и техники.