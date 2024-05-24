Видео Ķekava Foods инвестировала более миллиона евро в создание парка солнечных панелей

Он отметил, что парк солнечных панелей размещен в четырех локациях, и его мощность составляет два мегаватт-часа. Планируется, что парк солнечных панелей сможет обеспечить 12,7% от общего потребления электроэнергии компании.

Иванов указал, что для разработки проекта было привлечено администрируемое Службой поддержки села финансирование, которое составило примерно 40% от общих расходов.

Кроме того, он сказал, что в будущем парк солнечных панелей может быть расширен, чтобы он мог обеспечить все потребление электроэнергии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!