Российская пропаганда расхваливает план по повышению налогов в стране

Российские пропагандистские СМИ начали откровенно расхваливать налоговую реформу, которая может увеличить налоговое бремя для физических лиц в России на 20%, сообщает The Moscow Times.
Повысить налоги для граждан России, получающих "высокие доходы" предложил диктатор Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием. Он призвал правительство и Госдуму внести "комплекс конкретных предложений и закрепить их в законодательстве до 2030 года. По информации Bloomberg, налоговое бремя в России может вырасти на 13-15% для людей, доходы которых превышают один миллион рублей в год (от 83 тысяч рублей (852 евро) в месяц, и до 20% - для тех, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. Кроме того, власти хотят поднять с 20 %до 25% налог на доходы от бизнеса. Это может принести военному бюджету дополнительно 2,5 триллиона рублей (25,6 миллиардов евро).
Так, например, Первый канал, рассказывая о повышении налогов, сообщил, что "этот шаг существенно ускорит темпы строительства дорог в стране". Кроме того, журналисты используют такие понятия как "плановое завершение" проектов и "улучшения", которые заставят богатых людей платить больше налогов.
"Богатые должны платить больше", - сообщает "Московский комсомолец". Если верить официальной статистике, в 2023 году средняя зарплата в Москве и Санкт-Петербурге составляла соответственно 136 тысяч рублей (1360 евро) и 95 тысяч рублей (950 евро). Это означает, что повышение налогов коснется большей части жителей этих городов.
Другое пропагандистское издание "Взгляд", в отличие от других критикующих Запад СМИ, совсем наоборот - сообщает о "европейском опыте" и убеждает читателей, что больше всего пользы от нововведения и повышения налогов получат как сами жители, так и "честный бизнес". "Комсомольская правда" пытается объяснить своей аудитории, что "повышение налогов позволит уменьшить неравенство и стимулировать бизнес", и более того - "повышение налогов будет очень выгодно семьям с детьми".
Интересно, что государственные СМИ категорически избегают словосочетания "повышение налогов".
Как ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, повышение налогов "затронет тех, у кого большие личные и корпоративные доходы". Он не назвал конкретных параметров налоговой реформы. По его словам, финансовая структура предложит "понятную прогрессию подоходного налога", а все доходы от повышения налогов будут направлены на "решение социальных проблем". В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что повышение налогов не коснется тех, кто воюет в Украине.
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