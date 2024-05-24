Российская пропаганда расхваливает план по повышению налогов в стране

Повысить налоги для граждан России, получающих "высокие доходы" предложил диктатор Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием. Он призвал правительство и Госдуму внести "комплекс конкретных предложений и закрепить их в законодательстве до 2030 года. По информации Bloomberg, налоговое бремя в России может вырасти на 13-15% для людей, доходы которых превышают один миллион рублей в год (от 83 тысяч рублей (852 евро) в месяц, и до 20% - для тех, чьи доходы превышают пять миллионов рублей в год. Кроме того, власти хотят поднять с 20 %до 25% налог на доходы от бизнеса. Это может принести военному бюджету дополнительно 2,5 триллиона рублей (25,6 миллиардов евро).