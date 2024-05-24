Фото и видео Силиня прокомментировала информацию о намерении России изменить морские границы

Латвия и Финляндия интенсивно сотрудничают, и страны объединяет сильная решимость противостоять России, заявила премьер-министр Эвика Силиня после переговоров с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибыл с визитом в Ригу.
Премьеры обсудили экономическое и военное сотрудничество, вопросы развития обороны, безопасность границ и гибридные угрозы, интеграцию Украины в Европейский союз (ЕС), а также актуальный вопрос о границах в Балтийском море.
Силиня подчеркнула, что обе страны объединяют интересы региональной безопасности и то, что они охраняют не только свои границы, но и рубежи Шенгенской зоны, ЕС и НАТО. Главы правительств отметили, что обеим странам есть чему поучиться друг у друга - Финляндия обладает опытом комплексного укрепления национальной обороны, а Латвия предоставляет Финляндии ценный опыт в области отражения гибридных атак на границе.
Видео: Пресс-конференция Силини и Орпо
Комментируя неофициальную информацию о желании России изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море, премьер-министры подчеркнули необходимость "сохранять спокойствие и реагировать на основании фактов". Силиня отметила важность координации и совместного общения между странами по этим вопросам.
"Важно, чтобы в условиях постоянного давления со стороны России и Беларуси мы все были одинаково информированы и одинаково могли реагировать", - сказала Силиня, добавив, что службы безопасности обеих стран способны координировать свои действия на чрезвычайно высоком уровне.
Орпо также подчеркнул необходимость сохранять спокойствие, отметив, что Россия таким образом проверяет реакцию стран ЕС и НАТО, поэтому они должны быть хорошо подготовлены к любой угрозе со стороны России и продолжать поддерживать Украину.
На вопрос о том, как Финляндия относится к развертыванию тактического ядерного оружия, Орпо не дал конкретного ответа, но отметил, что "ядерное оружие является важной и, возможно, даже самой важной частью политики сдерживания НАТО".
"Мы продолжаем совершенствовать наши возможности в рамках НАТО, постоянно учимся и ищем свою роль в НАТО, но совершенно ясно, что мы абсолютно готовы участвовать во всех мероприятиях НАТО", - заверил финский премьер.
В свою очередь Силиня отметила, что Латвия может выразить только политическую поддержку при принятии стратегических решений. "Если в наших общих интересах использовать способность повлиять на Россию и таким образом, то мы обязательно воспользуемся таким политическим решением", - сказала она.
После переговоров в Кабинете министров главы правительств Латвии и Финляндии отправились в Валмиеру, где откроют завод по производству бронемашин Patria.
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