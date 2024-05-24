Фото и видео Силиня прокомментировала информацию о намерении России изменить морские границы

Орпо также подчеркнул необходимость сохранять спокойствие, отметив, что Россия таким образом проверяет реакцию стран ЕС и НАТО, поэтому они должны быть хорошо подготовлены к любой угрозе со стороны России и продолжать поддерживать Украину.

На вопрос о том, как Финляндия относится к развертыванию тактического ядерного оружия, Орпо не дал конкретного ответа, но отметил, что "ядерное оружие является важной и, возможно, даже самой важной частью политики сдерживания НАТО".

"Мы продолжаем совершенствовать наши возможности в рамках НАТО, постоянно учимся и ищем свою роль в НАТО, но совершенно ясно, что мы абсолютно готовы участвовать во всех мероприятиях НАТО", - заверил финский премьер.

В свою очередь Силиня отметила, что Латвия может выразить только политическую поддержку при принятии стратегических решений. "Если в наших общих интересах использовать способность повлиять на Россию и таким образом, то мы обязательно воспользуемся таким политическим решением", - сказала она.

После переговоров в Кабинете министров главы правительств Латвии и Финляндии отправились в Валмиеру, где откроют завод по производству бронемашин Patria.

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