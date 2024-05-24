Депутаты "Нового Единства" предлагают спрятать алкоголь в магазинах от глаз покупателей

Предложенные депутатами Ингридой Цирцене, Заней Скуиней-Рубене и Гатисом Лиепиньшем поправки к закону об обороте алкогольных напитков предусматривает, что алкогольные напитки должны размещаться в отделенной от торгового зала зоне самообслуживания или, если розничная торговля алкогольными напитками организуется при индивидуальном обслуживании каждого покупателя, в местах торговли следует запретить размещать алкоголь таким образом, чтобы эти напитки и их товарные знаки могли быть видны покупателям.

Для обеспечения информирования покупателей о доступности алкоголя и ценах на него в месте торговли по требованию покупателя должен быть доступен информационный лист с указанием наименования продукта, его цены и количества единиц в одной упаковке.

Депутаты "Нового Единства" предлагают размещать в этой отдельной зоне самообслуживания в торговом зале только алкоголь, а также такие товары, которые связаны с алкогольными напитками, например, устройства для вскрытия тары для напитков, предназначенную для употребления напитков посуду.

Как сообщалось, Сейм одобрил во втором чтении поправки, которыми предусмотрено существенное ограничение доступности алкоголя.

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