В Риге и Вильнюсе цены на топливо снижаются

На прошлой неделе цены на топливо снизились в Риге и Вильнюсе, но выросли в Таллине, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Таллине, затем в Риге и Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге, затем в Таллине, а самым дешевым в конце рабочей недели было в Вильнюсе.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС Circle K на улице Краста в пятницу снизилась на 1,7 % до 1,704 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 1,8 % до 1,604 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю в пятницу цена на 95-й бензин упала на 0,9 % до 1,574 евро за литр, а цена на дизельное топливо за неделю снизилась на 2,7 % до 1,469 евро за литр.

В Таллине на заправках Circle K в пятницу цены на 95-й бензин и дизельное топливо выросли на 0,1% до 1,75 евро и 1,55 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе в выходные также не изменились и составили 0,739 и 0,642 евро за литр. В Таллине цена на автогаз выросла на 1,5% и составила 0,68 евро за литр.

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