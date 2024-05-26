Импортеры товаров из России и Беларуси заключили контракты с государственными и муниципальными организациями на 420 миллионов евро, сообщает программа Nekā personīga.
Импортеры товаров из РФ и Беларуси заключили контракты на 420 млн евро с государственными организациями
Минэкономики опубликовало список компаний, экспортирующих товары из Латвии в Россию. Этот список может оказывать давление на эти компании, чтобы они прекратили сотрудничество или хотя бы публично объяснили, почему они продолжают вести дела со страной-агрессором. Бизнес-организации грозятся исключить экспортеров из своих рядов, а их банковские операции изучаются с повышенным вниманием.
Говорят, что с импортерами ситуация иная. Их имена не разглашаются, хотя в прошлом году 91 компания продолжала импортировать товары из России, а 93 - из Беларуси, выяснила программа.
Латвийское "Общество за открытость - Delna" также обратило внимание на эти компании на дата-хакатоне, организованном совместно с партнерами из Эстонии и Финляндии.
Екаб Карлис Расначс, представитель Delna, рассказал программе, что "хакатон открытых данных - это процесс, в котором открытые данные стран используются для разработки различных инновационных инструментов и для выявления различных проблем".
Аналитики пришли к выводу, что 33 компании, которые импортировали товары из России и Беларуси в последние два года, выиграли государственные тендеры в 2022 и 2023 годах. В прошлом году эти компании получили контракты на 215 миллионов евро, в то время как годом ранее они получили 205 миллионов евро. Таким образом, общая сумма составила 420 миллионов евро.
Большую часть импортеров составляют пищевые, текстильные, фармацевтические и логистические компании. Они реализуют государственным учреждениям и компаниям пеллеты из древесной щепы, технические газы, природный газ, медицинское оборудование, медикаменты, лабораторное оборудование.
Покупателями являются больницы, муниципалитеты и даже Национальные вооруженные силы, как выяснила программа.
Данные показывают, что импорт электротоваров из Беларуси быстро увеличился с начала войны. В прошлом году он был в два раза больше, чем в 2022 году.
Одной из компаний-импортеров запчастей из Беларуси является компания Regula Baltija. Она производит технологии аутентификации, которые также поставляются Госпогранслужбе.
Pasažieru vilciens также закупает технику с востока. Компания Skinest Latvija эстонского миллионера Олега Осиновского снабжает Pasažieru vilciens запчастями для дизельных двигателей. Теперь компания переименована в Vero Trade, а истинным бенефициаром зарегистрирована Вероника Осиновская. Daugavpils satiksme также продолжает закупать детали в России, сообщает программа.
Ответственная комиссия Сейма пояснила программе, что в Минфине сейчас готовится новый, более конкретный законопроект. Депутаты займутся этим после летних каникул.
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