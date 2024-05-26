Импортеры товаров из РФ и Беларуси заключили контракты на 420 млн евро с государственными организациями

Минэкономики опубликовало список компаний, экспортирующих товары из Латвии в Россию. Этот список может оказывать давление на эти компании, чтобы они прекратили сотрудничество или хотя бы публично объяснили, почему они продолжают вести дела со страной-агрессором. Бизнес-организации грозятся исключить экспортеров из своих рядов, а их банковские операции изучаются с повышенным вниманием.

Говорят, что с импортерами ситуация иная. Их имена не разглашаются, хотя в прошлом году 91 компания продолжала импортировать товары из России, а 93 - из Беларуси, выяснила программа.

Латвийское "Общество за открытость - Delna" также обратило внимание на эти компании на дата-хакатоне, организованном совместно с партнерами из Эстонии и Финляндии.

Екаб Карлис Расначс, представитель Delna, рассказал программе, что "хакатон открытых данных - это процесс, в котором открытые данные стран используются для разработки различных инновационных инструментов и для выявления различных проблем".