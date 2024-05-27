Латвия получила второй платеж из Фонда восстановления ЕС на сумму 335,7 млн евро

Латвия в понедельник получила второй платеж из Фонда восстановления Европейского союза (ЕС) на сумму 335,7 млн евро, сообщил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
Запрос на второй платеж из фонда Латвия подала 22 декабря прошлого года, сообщив о выполнении 43 показателей. В настоящее время Латвия уже выполнила 52 (23%) показателя для получения финансирования, и, как указал Домбровскис, Еврокомиссия считает, что выполнение плана в Латвии идет успешно.
Первый платеж в размере 201 млн евро был получен в октябре 2022 года.
Как отметил Домбровскис, на втором этапе продолжалась реализация проектов, и по многим из них уже можно оценить результаты финансирования - например, в сфере юстиции создан портал elieta.lv, в климатической сфере запущен первый электробус для перевозки школьников в Салдусском крае, в сфере энергоэффективности бизнеса успешно реализованы меры по энергоэффективности предприятий. Также усилен потенциал таможни и утвержден план по борьбе с теневой экономикой.
Домбровскис подчеркнул, что достигнутые на сегодняшний день результаты являются значительным вкладом в модернизацию государственного управления и экономики Латвии, энергоэффективность, развитие регионов, улучшение образования, здравоохранения и социальной защиты населения.
"Это конкретные вещи, когда финансирование ЕС помогает развитию Латвии. Наряду с финансированием из Фонда восстановления Латвии необходимо ускорить освоение средств из Фонда сплочения и структурных фондов ЕС, особенно с учетом того, что война России против Украины негативно отразилась на экономике Латвии", - сказал Домбровскис.
Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что финансирование из Фонда восстановления особенно необходимо сейчас, когда рост экономики в значительной степени зависит от инвестиций из фондов.
Планируется, что в этом году для реализации проектов будет получено 660 млн евро, а в следующем - 820 млн евро.
К маю 2024 года в рамках плана использования средств Фонда восстановления Латвия выполнила 79 из 229 показателей и целей. Утверждены условия инвестирования для 92% доступного финансирования, уже реализуются проекты на 61% общего объема финансирования (1,207 млрд евро). В нескольких сферах у предпринимателей, самоуправлений и негосударственных организаций еще есть возможность подавать заявки на проекты.
Следующие этапы реформ и инвестиций предусматривают расширение жилищного фонда в регионах, улучшение государственных и региональных дорог, строительство девяти центров управления катастрофами и реагирования в чрезвычайных ситуациях, создание индустриальных парков в каждом регионе для развития предпринимательства и новых рабочих мест.
Как сообщил Домбровскис, в конце этого года Еврокомиссия оценит выполнение Латвией показателей плана. Оценка будет проведена перед третьим платежом в размере 275,1 млн евро.
В целом из Фонда восстановления для Латвии предусмотрено 1,97 млрд евро, и финансирование будет доступно до 31 декабря 2026 года. Средства из Фонда восстановления можно использовать для реформ и инвестиций в шести областях - климат и энергетика, цифровая трансформация, сокращение неравенства, экономические преобразования, здравоохранение и верховенство закона.
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