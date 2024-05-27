Латвия получила второй платеж из Фонда восстановления ЕС на сумму 335,7 млн евро

Запрос на второй платеж из фонда Латвия подала 22 декабря прошлого года, сообщив о выполнении 43 показателей. В настоящее время Латвия уже выполнила 52 (23%) показателя для получения финансирования, и, как указал Домбровскис, Еврокомиссия считает, что выполнение плана в Латвии идет успешно.

Первый платеж в размере 201 млн евро был получен в октябре 2022 года.

Как отметил Домбровскис, на втором этапе продолжалась реализация проектов, и по многим из них уже можно оценить результаты финансирования - например, в сфере юстиции создан портал elieta.lv, в климатической сфере запущен первый электробус для перевозки школьников в Салдусском крае, в сфере энергоэффективности бизнеса успешно реализованы меры по энергоэффективности предприятий. Также усилен потенциал таможни и утвержден план по борьбе с теневой экономикой.

Домбровскис подчеркнул, что достигнутые на сегодняшний день результаты являются значительным вкладом в модернизацию государственного управления и экономики Латвии, энергоэффективность, развитие регионов, улучшение образования, здравоохранения и социальной защиты населения.