Жара и грозы: синоптики о погоде во вторник

Дождевые облака в основном затронут восточную часть страны, а на остальной территории Латвии вероятность гроз возрастет во второй половине дня и вечером. В некоторых районах ожидается сильный дождь и сильные порывы ветра, также возможен град.

Ветер преимущественно южный. Температура воздуха поднимется до +25...+30 градусов.

В Риге будет светить солнце, во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. Ветер будет преимущественно слабым, а температура воздуха достигнет +29 градусов.

В Латвии действует желтое предупреждение из-за сильной жары и высокой пожароопасности в лесах.

Температура воды в большинстве рек и озер +17...+23 градуса, в море +7...+15 градусов.

Видео: Жара в Латвии

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