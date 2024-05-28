"Возникла ошибка": RNP больше полугода берет с рижанина лишние проценты

В редакцию Rus.LSM обратился клиент домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), утверждающий, что уже больше полугода компания берет с него проценты, которые он платить не обязан. Сначала от компании приходили письма с извинениями, после чего с клиентом вовсе перестали общаться, пока проценты продолжали накапливаться.
Собеседник издания Антон приобрел квартиру в Ильгюциемсе в 2015 году. "Через месяц после покупки я обнаружил, что от прежних владельцев у них стоял автоматический платеж, от них тоже пришла денежка. Я попытался с ними связаться. Телефон был отключен - я думал, обращусь к маклеру, чтобы найти контакт. Маклер сказала, что у нее связи с ними нет, она знает, что они уехали в Россию. Мои поиски ни к чему не привели. Я стал ждать и смотреть".
Ждать Антону пришлось три года, за которые он и прежний владелец параллельно оплачивали квартиру. Сумма платежей от прежнего владельца постоянно росла. Антон пытался отключить автоплатеж, обратился в RNP. "Они сказали, что не могут на основании моего заявления сделать так, чтобы деньги от бывших владельцев не приходили. Только те люди могут подать заявление".
К 2020 году накопленная сумму составляла уже больше 5000 евро, а в 2023 году бывшие владельцы спохватились. RNP вернуло им деньги. Пока платежи шли параллельно, Антон не заметил, что пару раз не оплатил счет.
"У вас есть долг, около 200 евро. Я этот долг сразу же оплатил. Потом в следующем счете пришли проценты - деньги за опоздание. Я подумал, что логично: у меня же был просроченный платеж. И я его оплатил", - рассказывает Антон.
Однако каждый месяц Антону к счету стали добавлять так называемые законные проценты - пени, суммы от 12 до 40 центов. Он обращался с жалобами в муниципальное предприятие как устно, так и письменно.
"Извините, у нас возникла ошибка, не поставили какую-то галочку. Больше такого не будет. Каждый месяц приходит счет - и я вижу у меня эти likumiskie procenti", - продолжает Антон.
Потом, по его словам, в RNP вообще перестали ему отвечать. Проценты тем временем продолжают накапливаться уже больше полугода. В предприятии говорят, что это уникальная ситуация.
"К сожалению, решить эту проблему мануально с этими двумя параллельными платежами не получилось. Действительно возникла эта ошибка, и действительно она была несколько месяцев подряд, и мы хотим извиниться перед клиентом", - рассказала представитель домоуправления Инита Кабанова.
В Rīgas namu pārvaldnieks признают, что ошибка связана с человеческим фактором и ее уже устранили, поэтому в следующем месяце Антон уже не должен получить счет с лишними процентами. Такое, однако, Антону обещали и раньше.
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