"Возникла ошибка": RNP больше полугода берет с рижанина лишние проценты

"У вас есть долг, около 200 евро. Я этот долг сразу же оплатил. Потом в следующем счете пришли проценты - деньги за опоздание. Я подумал, что логично: у меня же был просроченный платеж. И я его оплатил", - рассказывает Антон.

Однако каждый месяц Антону к счету стали добавлять так называемые законные проценты - пени, суммы от 12 до 40 центов. Он обращался с жалобами в муниципальное предприятие как устно, так и письменно.

"Извините, у нас возникла ошибка, не поставили какую-то галочку. Больше такого не будет. Каждый месяц приходит счет - и я вижу у меня эти likumiskie procenti", - продолжает Антон.

Потом, по его словам, в RNP вообще перестали ему отвечать. Проценты тем временем продолжают накапливаться уже больше полугода. В предприятии говорят, что это уникальная ситуация.

"К сожалению, решить эту проблему мануально с этими двумя параллельными платежами не получилось. Действительно возникла эта ошибка, и действительно она была несколько месяцев подряд, и мы хотим извиниться перед клиентом", - рассказала представитель домоуправления Инита Кабанова.

В Rīgas namu pārvaldnieks признают, что ошибка связана с человеческим фактором и ее уже устранили, поэтому в следующем месяце Антон уже не должен получить счет с лишними процентами. Такое, однако, Антону обещали и раньше.

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