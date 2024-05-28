Выращенные предприятием помидоры, огурцы и салат продавались во многих торговых точках - в основном в Латвии. Компания была основана в 1993 году.

Rītausma не начала новый сезон из-за финансовых проблем - у нее имеется задолженность по налогам, администрируемым Службой государственных доходов (VID), сумма которой на 21 мая этого года составляла 127 573,95 евро.

"Начало - 2022 год с ценами на газ, практически вторая половина 2021 года. Начали потихоньку тонуть в долгах. Никаких лишних сбережений у нас не было. Мы не смогли платить налоги на зарплату. Оборот тоже резко упал. Себестоимость производства увеличилась, поднять цену на продукцию мы не могли", - говорит член правления предприятия Ласма Бекина.

Хотя компания имела доступ к господдержке для компенсации роста стоимости энергоресурсов, она не смогла получить ее в объеме, позволяющем выбраться из тяжелого финансового положения. Компания пыталась договориться со Службой государственных доходов о продлении срока уплаты налогов.

"Осенью был ответ из VID, что у нас сезонная работа и в текущем году они не смогут платить, - говорит Ласма Бекина. - На другие графики они не подписывались. Мы просили принять какие-то меры в конце ноября, чтобы выплатить сотрудникам последние зарплаты, но в первой половине ноября счета компании уже были заблокированы, а все средства, поступившие на счет - автоматически направлены в Государственную казну".

SIA Rītausma с 2009 года является членом кооперативного общества Baltijas dārzeņi, но и эта организация не смогла помочь предприятию. В настоящее время присяжный судебный исполнитель Ригмонта Грига проводит аукцион по продаже недвижимости, принадлежащей Rītausma. Взыскателем является VID.

Клиенты компании выражают сожаление по поводу того, что больше не смогут покупать местные овощи.

В настоящее время предприятие не имеет статуса неплатежеспособного или ликвидируемого. Дальнейшая судьба SIA Rītausma зависит от исхода аукциона.

Видео: Сюжет Vidusdaugavas televīzija (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!