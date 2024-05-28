Размер минимальной зарплаты планируют пересматривать ежегодно

С начала этого года минимальная зарплата составляет 700 евро вместо прошлогодних 620 евро. Минблаг разработал новый проект правил "Порядок установления и пересмотра минимальной месячной заработной платы", предусматривающий отказ от прежнего порядка и включение в новое регулирование установленных директивой Европейского союза (ЕС) требований об адекватных минимальных зарплатах.

Предполагается, что министерство раз в год будет разрабатывать предложения об установлении размера минимальной месячной заработной платы на следующий год с учетом нескольких данных.

Чтобы обеспечить оптимальный, соответствующий ситуации в народном хозяйстве и уровню регионального развития, рост минимальной месячной заработной платы, в разработанный Минблагом проект правил была включена справочная стоимость в размере 45% от рассчитанной Центральным статистическим управлением (ЦСУ) средней брутто-оплаты труда за последний квартал.

Так, в последнем квартале 2023 года среднемесячная брутто-зарплата в стране составляла 1610 евро, значит, 45% от начисленной ЦСУ средней брутто-оплаты труда за последний квартал составляет 724,5 евро.

В свою очередь, чтобы обеспечить Министерству финансов доступность информации до начала процесса рассмотрения бюджета текущего года и подготовки фискально-структурного плана для подачи в Еврокомиссию, предусмотрено, что решение о размере минимальной зарплаты на следующий год будет приниматься уже в мае.

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