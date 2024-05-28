Однако это утверждение не имеет никакого отношения к действительности. На самом деле в 111-й статье конституции Украины идет речь лишь о возможности объявить президенту импичмент «в случае совершения им государственной измены или другого преступления».

Зато в конституции Украины есть статья номер 112, в которой говорится, что спикер Рады может получить ограниченные полномочия президента только в трех случаях: добровольной отставки главы государства, невозможности его работы по состоянию здоровья, импичмента и смерти. Ни о каком прекращении обязанностей после пятилетнего срока речь здесь не идет.

Как напоминал Святослав Хоменко, ни один украинский президент не пребывал на посту ровно пять лет день в день (к примеру, второй президентский срок Леонида Кучмы из-за Майдана и третьего тура президентских выборов растянулся до пяти лет и двух месяцев) — и сомнений в легитимности ни одного из них в связи с этим не возникало.

«В демократических обществах это называется непрерывностью власти, — пишет по этому поводу Стефанчук. — Но это «непрерывность» не в российском (как «бессрочность»), а в нормальном понимании: демократическом и с точки зрения безопасности. Поэтому президентом Украины остается и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский».

Украинские власти заявляли, что Россия всячески пытается «поставить под сомнение легитимность принятых в Украине после 20 мая властных решений, распространить панические настроения» и «теории заговора».

Как говорил в интервью Би-би-си советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, распространяя подобные теории, Россия в первую очередь пытается посеять среди западных партнеров Киева сомнения в легитимности украинского руководства, а также создать у украинцев ощущение, что они находятся «в безвыходном положении».