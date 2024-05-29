Гектары, миллионы и невыгодная продажа: самоуправления не распоряжаются своими лесами грамотно

На мелиорированных лесных площадях муниципалитеты не выявили и не ведут учет принадлежащих им мелиоративных систем объемом не менее 3,26 га - они не обследованы и не предприняты действия по обеспечению функциональности существующих мелиоративных систем, такие как ликвидация бобровых плотин. Из-за ненадлежащего содержания мелиоративных систем муниципалитеты рискуют потерять лесонасаждения на площади 200 га (на обследованных в выборке участках). Кроме того, в ряде районов зафиксированы заболоченность и гибель лесов.

Для защиты леса от повреждения бобрами и парнокопытными самоуправления должны добиваться ответственности от арендаторов права на охоту, чтобы те надлежащим образом осуществляли предусмотренные договорами об охоте действия.

Несмотря на то, что в самоуправлениях, в которых прошла ревизия, выявлены и положительные примеры ведения лесного хозяйства, общий результат можно охарактеризовать выражением "ни то, ни се" и определить отдачу от этого ценного публичного актива в самоуправлениях сейчас невозможно, отметил Эрдманис.

Несмотря на то, что в ревизию были включены пять самоуправлений и рекомендации по улучшению деятельности даны им, он призывает каждое самоуправление оценить свои возможности, расходы и выгоды, чтобы принять решение о дальнейшей модели грамотного управления лесом и ведения лесного хозяйства. По его мнению, необходимо учитывать самое существенное - если самоуправлению принадлежит лес, он должен обслуживаться продуктивно.