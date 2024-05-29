Гектары, миллионы и невыгодная продажа: самоуправления не распоряжаются своими лесами грамотно

Самоуправления не распоряжаются находящимися в их собственности лесными ресурсами грамотно и не получают максимальную выгоду от управления этими ценными публичными активами, к такому заключению пришел в ходе ревизии целесообразности использования самоуправлениями лесных ресурсов Государственный контроль.
Полученные в ходе ревизии доказательства свидетельствуют о том, что в самоуправлениях Алуксненского, Елгавского, Краславского, Салдусского и Сигулдского краев в целом нет информации о 63% лесных ресурсов (5451 гектара) - не проводилась инвентаризация леса.
Но и на инвентаризированных лесных территориях общей площадью 5072 га должным образом не выполняются все предусмотренные циклом ведения лесного хозяйства действия, такие как восстановление леса после вырубки, уход за молодняком и древостоем, защита от вредителей и животных, содержание мелиоративной и лесной инфраструктуры. Не предпринимая этих действий, самоуправления сокращают будущую стоимость леса и возможность ежегодно получать доходы вплоть до 3 438 400 евро.
"В народе известна и широко распространена поговорка о том, что лес - это зеленое золото Латвии, однако лес становится таковым только в том случае, если его правильно обслуживать", - отметил член совета Госконтроля Оскар Эрдманис.
Леса в Латвии занимают 3 305 000 га, из которых государство обслуживает 1 521 000 га, или 46%, а остальным - 1 784 000 га, или 54%, - управляют другие лесовладельцы, в том числе самоуправления. Всего в собственности или правовом владении самоуправлений находится около 122 714 га леса, что составляет 4% от общей площади лесов в стране.
Включенные в ревизионную выборку леса пяти самоуправлений занимают площадь 8596 га, или 14% от общей площади муниципальных лесов (кроме Риги). Действия с лесом и хозяйствование в нем в Латвии регулируются лесной политикой, законом о лесе и правилами Кабинета министров, которые одинаково распространяются на всех собственников леса.
До сих пор действия самоуправлений по обслуживанию лесов в основном ограничивались разработкой лесосек или продажей лесной собственности, и самоуправления мало или вообще не оценивали влияние леса на среду, биологическое разнообразие и недревесные ресурсы леса.
Анализ данных обо всех самоуправлениях Латвии показал, что у них нет актуальной информации как минимум о 27% муниципального леса.
Самоуправления, в которых прошла ревизия, вообще не проводили инвентаризацию лесов на площади 3523,64 га, для части проведенная инвентаризация уже не актуальна, так как была осуществлена 20 и более лет назад. Стоимость запаса древесины на всех не инвентаризированных самоуправлениями лесных площадях оценивается как минимум в 2 379 000 евро, на основании предположения, что преобладающим видом деревьев на большинстве площадей являются мягкие лиственные деревья.
В ходе ревизии в ряде случаев были выявлены несоответствия в данных инвентаризации леса, так как преобладающий вид деревьев и их возраст не совпадали с обнаруженным во время обследования составом лесонасаждений, что ограничивает способность принимать обоснованные решения для действий по ведению лесного хозяйства, а также создает риск мошенничества при сделках по отчуждению лесной собственности и лесосек.
Указанные самоуправления не включили в свои документы планирования стратегический план действий с лесными ресурсами и не обеспечили полное планирование лесного хозяйства. Только самоуправления Алуксненского и Салдусского краев разработали планы ведения хозяйства для инвентаризованных лесов. В целом самоуправления в сфере ведения лесного хозяйства должны существенно улучшить свою деятельность.
В ходе ревизии отмечена тенденция "жить сегодняшним днем": в общем объеме восстановленного леса большинство (57%) восстанавливается естественным образом, главным образом зарастая малоценными видами лиственных деревьев - осиной и белой ольхой. В то же время, при лесозаготовках проверенные в ходе ревизии самоуправления в основном получают ассортимент хвойных деревьев - сосны и ели (61%).
Включенные в ревизионную выборку самоуправления не обеспечивают качественный и своевременный уход всему молодняку и древостою, а обслуживают лишь половину восстановленных лесных площадей, и то не в надлежащем объеме и качестве. Таким образом, в муниципальных лесах образовались сгущенные лесонасаждения, в результате чего оказывается негативное, зачастую даже необратимое воздействие на качество преобладающей древесной породы и существенно замедляется рост древесины.
Хотя в качестве одной из причин невыполнения действий по ведению лесного хозяйства самоуправления отмечают недостаток финансирования, согласно подсчетам Госконтроля, в результате вырубки переросших и достигших лесорубочного возраста лесов указанные самоуправления получили бы доход в размере не менее 1 млн евро. На эти средства самоуправления могли бы провести необходимые действия по ведению лесного хозяйства, в том числе привести в порядок границы, провести инвентаризацию и наладить облуживание лесной инфраструктуры.
На мелиорированных лесных площадях муниципалитеты не выявили и не ведут учет принадлежащих им мелиоративных систем объемом не менее 3,26 га - они не обследованы и не предприняты действия по обеспечению функциональности существующих мелиоративных систем, такие как ликвидация бобровых плотин. Из-за ненадлежащего содержания мелиоративных систем муниципалитеты рискуют потерять лесонасаждения на площади 200 га (на обследованных в выборке участках). Кроме того, в ряде районов зафиксированы заболоченность и гибель лесов.
Для защиты леса от повреждения бобрами и парнокопытными самоуправления должны добиваться ответственности от арендаторов права на охоту, чтобы те надлежащим образом осуществляли предусмотренные договорами об охоте действия.
Несмотря на то, что в самоуправлениях, в которых прошла ревизия, выявлены и положительные примеры ведения лесного хозяйства, общий результат можно охарактеризовать выражением "ни то, ни се" и определить отдачу от этого ценного публичного актива в самоуправлениях сейчас невозможно, отметил Эрдманис.
Несмотря на то, что в ревизию были включены пять самоуправлений и рекомендации по улучшению деятельности даны им, он призывает каждое самоуправление оценить свои возможности, расходы и выгоды, чтобы принять решение о дальнейшей модели грамотного управления лесом и ведения лесного хозяйства. По его мнению, необходимо учитывать самое существенное - если самоуправлению принадлежит лес, он должен обслуживаться продуктивно.
Восстанавливая лес, ухаживая за молодняком и запасом древостоя, предотвращая заболоченность, самоуправления ежегодно могли бы получать чистую выручку от 200 до 400 евро/га. При этом польза измеряется отнюдь не только в денежном выражении, это еще и ухоженная среда, которую получают все.
Ревизоры также констатировали, что при продаже лесосек и лесной недвижимости самоуправления не получают самую высокую цену.
Во-первых, самоуправления не обеспечивают достаточную информацию об аукционах, чтобы привлечь как можно больше участников. Во-вторых, самоуправлениями не осуществляется контроль за фактическим объемом и продажными ценами запаса древостоя. Продажные цены на аукционах даже на 268% превышают первоначальную оценку, а вскорости после аукциона проданное на нем недвижимое имущество перепродается на свободном рынке даже на 400% дороже.
Ни в одной из сделок по продаже лесосеки самоуправления не провели измерение фактически вырубленного запаса древостоя, чтобы убедиться в качестве первоначальной оценки. Например, в одном случае, не убедившись в качестве оценки и даже не сравнив ее с данными только что проведенной инвентаризации леса, коммерсанту фактически безвозмездно была передана древесина объемом 4159 кубометров на сумму 163 477 евро.
Самоуправления также допустили случаи, когда в подготовке оценки имущества не участвовал соответствующий оценщик, и ни в одном случае продажи недвижимости, в составе которой было лесонасаждение, не производился замер растущих деревьев, который дает возможность наиболее точно выяснить реальную стоимость лесонасаждения в составе недвижимого имущества.
При этом не всегда муниципалитеты готовили акты сдачи-приемки лесосек, а также не убедились в состоянии лесосеки после разработки.
Проверка информации о фактическом объеме полученной на вырубках древесины показала, что он известен только разработчику соответствующей лесосеки, так как самоуправления не проводят измерение объема вырубленной древесины после вырубки.
В связи с этим в Государственную службу леса (ГСЛ) поступает неточная информация. ГСЛ, в свою очередь, хотя и требует предоставить эти данные, не проверяет их и в дальнейшем не использует. В результате в этой сфере долгое время существует высокий риск того, что разработчики лесосек декларируют меньший объем запаса древостоя, полученного на вырубке, как это в ряде случаев было констатировано в ходе ревизии. Госконтроль проинформирует ГСЛ, Службу государственных доходов, Министерство финансов и Министерство земледелия, что эту ситуацию необходимо срочно решать.
В ходе ревизии Госконтроль дал 60 рекомендаций, при внедрении которых самоуправления получат полную и достоверную информацию обо всех имеющихся в их собственности и правовом владении лесных ресурсах; смогут внедрить стратегическое планирование управления лесными ресурсами и необходимых финансовых потоков, а также подготовят план ведения лесного хозяйства; будут выполнять необходимые в цикле лесного хозяйства действия для повышения продуктивности лесонасаждений, подлежащих хозяйственному использованию, и таким образом стремиться добиться как можно более высокой стоимости в будущем; при сделках по продаже лесной собственности и лесосек получат соответствующие рыночной ситуации доходы.
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