Что Pasažieru vilciens будет делать со старыми электричками?

Представитель Pasažieru vilciens Эдгарс Бутанс рассказал, что компания планирует оставить 13 составов в резерве, на случай аварийных ситуаций.

"Мы держим в резерве 13 составов. Соответственно, эти 13 поездов находятся в таком техническом состоянии, что им не нужны дополнительные инвестиции. Они пригодны к эксплуатации. Если возникнет такая необходимость, то эти поезда можно смело выводить на линии, и они способны перевозить пассажиров", - сказал Эдгарс Бутанс.

В Pasažieru vilciens еще не решили, что делать с остальными 12 поездами, после того, как все новые составы выйдут на линии.

Один из вариантов - это продажа. Но Томс Алтбергс, руководитель научно-исследовательского отдела железнодорожного музея считает, что поезда такого возраста будет трудно продать.

"Их реальный, моральный, а также физический износ настолько значителен, что мне даже интересно, могут ли они кого-нибудь заинтересовать. В утиль уходят и гораздо более свежие единицы подвижного состава, которые были произведены сравнительно недавно, потому что спроса на вагоны и локомотивы с такой шириной колеи нет больше нигде в мире, кроме России, где есть более современные поезда", - сказал Томс Алтсбергс.

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