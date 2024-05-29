Служба госдоходов обратилась к родителям, чьи дети работают во время летних каникул

Родители имеют право сохранить налоговые льготы для детей, которые работают только во время летних каникул, не достигли 19 лет и учатся в общем, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении, сообщили представители Службы государственных доходов (VID).
Если ребенок в возрасте до 19 лет продолжает учиться и работает только во время летних каникул (с 1 июня по 31 августа), родителю не нужно вычеркивать ребенка как иждивенца в налоговой книжке, и иждивенчество родителя не прекращается автоматически.
Таким образом, даже если ребенок работает во время летних каникул, родитель сохраняет пособие на иждивенца - необлагаемая налогом часть зарплаты родителя увеличивается на 250 евро в месяц.
Но для родителей, чьи дети, которым еще не исполнилось 19 лет, учатся и работают в течение учебного года, иждивенчество ребенка автоматически прекращается, как только ученик начинает работать. Если ученик прекращает работать, родители должны восстановить налоговые льготы.
Условия уплаты налога зависят от режима уплаты налогов работодателя школьника.
Если школьник работает у работодателя (в том числе у того, который платит налог на микропредприятие) на общем режиме уплаты налогов, то работодатель выплачивает подоходный налог с жителей в размере 20% от зарплаты (или 23%, если налоговая книжка не представлена работодателю или представлена, но место работы не указано или школьник указал в книжке, что применяется 23%) и взносы обязательного государственного социального страхования в размере 34,09%.
Социальные отчисления не производятся, если школьнику меньше 15 лет. В остальных случаях работодатель удерживает из зарплаты ученика 10,5% социальных отчислений работника, а 23,59% социальных отчислений работодатель уплачивает из собственных средств.
Если ученик получает зарплату как сезонный сельскохозяйственный работник в летний период, то его доход облагается налогом по ставке 15%, но не менее 0,7 евро за день работы.
Например, если общая сумма вознаграждения составит 500 евро в месяц и ни в один из дней она не будет меньше 4,7 евро, то доход, который получит школьник после уплаты подоходного налога сельскохозяйственных рабочих, составит 425 евро.
Ученики, которые будут работать в летние месяцы по общему режиму уплаты налогов, могут сами выбрать, подавать или не подавать налоговую книжку.
При получении доходов сезонных сельскохозяйственных рабочих налоговая книжка не может быть предъявлена на рабочем месте и к доходам не могут быть применены льготы по подоходному налогу с жителей.
Если налоговая книжка не представлена, то к доходу применяется подоходный налог с физических лиц в размере 23%. Однако, подав годовую декларацию о доходах, работник сможет вернуть переплаченную часть налога.
С другой стороны, если налоговая книжка подана и в ней указано место работы, то к доходам применяется подоходный налог с населения в размере 20%, а также необлагаемый минимум, прогнозируемый VID.
Например, если зарплата составляет 500 евро в месяц и применяется ежемесячный необлагаемый налогом минимум в 150 евро, прогнозируемый VID, то после уплаты налогов школьник получает 388 евро.
Если налоговая книжка не подана, а зарплата составляет 500 евро, то школьник после уплаты налогов получает 343 евро.
Если школьник решит подать налоговую книжку, то в ней должно быть отмечено основное место получения дохода (то есть должен быть отмечен работодатель, у которого будет работать ребенок).
Налоговая книжка доступна только в электронном виде в Системе электронного декларирования VID, и все действия, совершаемые в ней, производятся в электронном виде.
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