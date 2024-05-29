Служба госдоходов обратилась к родителям, чьи дети работают во время летних каникул

Социальные отчисления не производятся, если школьнику меньше 15 лет. В остальных случаях работодатель удерживает из зарплаты ученика 10,5% социальных отчислений работника, а 23,59% социальных отчислений работодатель уплачивает из собственных средств.

Если ученик получает зарплату как сезонный сельскохозяйственный работник в летний период, то его доход облагается налогом по ставке 15%, но не менее 0,7 евро за день работы.

Например, если общая сумма вознаграждения составит 500 евро в месяц и ни в один из дней она не будет меньше 4,7 евро, то доход, который получит школьник после уплаты подоходного налога сельскохозяйственных рабочих, составит 425 евро.

Ученики, которые будут работать в летние месяцы по общему режиму уплаты налогов, могут сами выбрать, подавать или не подавать налоговую книжку.

При получении доходов сезонных сельскохозяйственных рабочих налоговая книжка не может быть предъявлена ​​​​на рабочем месте и к доходам не могут быть применены льготы по подоходному налогу с жителей.

Если налоговая книжка не представлена, то к доходу применяется подоходный налог с физических лиц в размере 23%. Однако, подав годовую декларацию о доходах, работник сможет вернуть переплаченную часть налога.

С другой стороны, если налоговая книжка подана и в ней указано место работы, то к доходам применяется подоходный налог с населения в размере 20%, а также необлагаемый минимум, прогнозируемый VID.

Например, если зарплата составляет 500 евро в месяц и применяется ежемесячный необлагаемый налогом минимум в 150 евро, прогнозируемый VID, то после уплаты налогов школьник получает 388 евро.

Если налоговая книжка не подана, ​​а зарплата составляет 500 евро, то школьник после уплаты налогов получает 343 евро.

Если школьник решит подать налоговую книжку, то в ней должно быть отмечено основное место получения дохода (то есть должен быть отмечен работодатель, у которого будет работать ребенок).

Налоговая книжка доступна только в электронном виде в Системе электронного декларирования VID, и все действия, совершаемые в ней, производятся в электронном виде.

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